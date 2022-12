Aprenda cómo hacer un desinfectante de manos casero

Este sábado en Casa BLU estuvo Julia Álzate, personalidad de la televisión, hablando sobre cómo cuidar y desinfectar la casa debido a la reciente pandemia de coronavirus , que ha afectado gran parte del país, y que ha hecho que los hábitos de cuidado personal se vuelvan vitales para no terminar contagiados.

“Si hemos entendido bien el coronavirus, sabemos que no es un virus que se transporta en el aire, este va en las manos o en la tos, por eso es vital limpiar perillas, puertas, baldosas, que tienen mayor contacto con las personas. Con vinagre, bicarbonato y cloro, usted podrá desinfectar de la mejor manera su hogar y eliminar las posibilidades de tener el virus. Si no tiene cloro o ya no se consigue, puede limpiar con medio litro de vinagre, limón y agua oxigenada, con un pañito usa la mezcla y limpia”, recomendó.

Publicidad

Ante la escasez de productos de higiene, Álzate hizo sus recomendaciones para que, de manera casera, usted pueda hacer sus propios antibacteriales y no se empiece a preocupar por no tener estos importantes elementos en época de coronavirus.

Vea aquí: Declaran alistamiento hospitalario para evitar el coronavirus en Bucaramanga

“La OMS ha dado una receta básica para hacer un desinfectante. Es un gel casero y es sencillo. Apique 15 miligramos de agua oxigenada, alcohol del 96% y 380 miligramos, 16 gotas de árbol de té, glicerol y agua destilada o hervida, bata bien todos los ingredientes, después téngalo en reposo 72 horas y ahí puede usarlo. Para que no se complique tanto, también puede usar media tasa de alcohol y de aloe vera”, afirmó.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista completa con Julia Álzate en Casa BLU:

Publicidad