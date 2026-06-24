Así funciona programa que garantiza empleo de personas diagnosticadas con cáncer en Colombia

Recibir un diagnóstico de cáncer no solo representa un reto médico y emocional. Para miles de personas también significa enfrentarse al temor de perder su trabajo, ver reducidos sus ingresos o ser excluidas de oportunidades laborales y financieras.

Con el objetivo de cambiar esa realidad nació Work With Cancer, una iniciativa internacional que ya comenzó a abrirse paso en Colombia y que busca promover entornos laborales más inclusivos para quienes atraviesan un diagnóstico oncológico.

Según explicó el doctor Wilson Cubides, director ejecutivo de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, en entrevista con Blu Radio, el programa surge de la organización internacional Cancer and Careers y tiene como propósito principal generar conciencia en empresas y gobiernos sobre la necesidad de acompañar a los pacientes durante su tratamiento.

"Las personas con cáncer no pueden ser dejadas a un lado. Cuando adquieren un diagnóstico no dejan de ser seres humanos y no dejan de tener las necesidades que cualquier persona tiene normalmente a lo largo de su vida", afirmó Cubides.



Blu Radio. Paciente con cáncer //Foto: Hospital Internacional de Colombia

El director señaló que, históricamente, muchos pacientes han enfrentado barreras para conservar sus empleos, acceder a créditos o mantener su estabilidad económica durante el tratamiento.

"Debemos generarles oportunidades y no discriminarlos. Una persona con cáncer también necesita trabajar, educarse y desarrollarse como cualquier otra persona", agregó.

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¿Cómo funciona 'Work With Cancer'?

A diferencia de otros programas, la iniciativa no genera empleos directamente. Su objetivo es que las organizaciones adopten políticas que permitan a los trabajadores continuar con su vida laboral mientras enfrentan la enfermedad.

Las empresas que se vinculan pueden implementar medidas como horarios flexibles, permisos para asistir a citas médicas, trabajo remoto, acompañamiento psicológico y adaptación de funciones según las condiciones de salud de cada persona.

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EL doctor Cubides explicó que la adhesión es completamente voluntaria y gratuita, y que las compañías cuentan con herramientas y guías prácticas para desarrollar programas internos de apoyo.

Paciente con cáncer, referencia. Foto: AFP.

"Las organizaciones tienen que entrar en conciencia de que una persona con cáncer no puede ser discriminada y, por el contrario, debemos generarle oportunidades para que se mantenga y mantenga a su familia", sostuvo.

Una de las empresas que decidió implementar la iniciativa es Publicis Groupe Colombia. En entrevista con Blu Radio, Olga Lucía Villegas, CEO de la compañía, explicó que el proyecto surgió a nivel global luego de que el presidente mundial de la compañía recibiera un diagnóstico de cáncer.

A partir de esa experiencia personal, la organización decidió crear mecanismos para garantizar que ningún trabajador sintiera que su empleo estaba en riesgo por enfrentar la enfermedad.

"Lo más importante es que la gente pueda sentirse tranquila de que ese diagnóstico no está poniendo en riesgo su trabajo y que es una compañía humana que puede acompañarlos durante todo el proceso", aseguró Villegas.

La iniciativa también cobija a familiares y cuidadores que deben acompañar a pacientes en tratamientos médicos prolongados. Cuando un trabajador informa sobre su diagnóstico, la compañía activa un protocolo de acompañamiento liderado por recursos humanos, que incluye flexibilidad laboral, apoyo psicológico y seguimiento permanente.

A nivel internacional, Work With Cancer cuenta con el respaldo de algunas de las empresas más grandes del mundo, entre ellas Google, Microsoft, Meta, Nestlé, Unilever, Walmart y L'Oréal, que han adoptado políticas para acompañar a trabajadores diagnosticados con cáncer y promover entornos laborales más inclusivos. La meta es que ningún empleado tenga que elegir entre cuidar su salud o conservar su fuente de ingresos durante el tratamiento.

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Desde la Liga Contra el Cáncer insistieron en que las organizaciones pueden desempeñar un papel clave para reducir el impacto social y económico de la enfermedad.

El mensaje para empresarios y directivos es promover programas de detección temprana, flexibilizar condiciones laborales y garantizar que los trabajadores no sean excluidos por razones de salud.

"A las empresas les digo: no lo duden. Cuando una persona supera un proceso tan difícil y siente que su compañía fue parte de su círculo de ayuda, eso no se olvida jamás", señaló el director ejecutivo.

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¿Qué dice la legislación colombiana sobre el trabajo con cáncer?

Colombia cuenta desde 2025 con la llamada Ley de Olvido Oncológico, que prohíbe a aseguradoras, bancos, empleadores y colegios exigir antecedentes oncológicos para contratar pólizas o acceder a créditos, educación y empleo. Sin embargo, los expertos consideran que todavía hay camino por recorrer para fortalecer la protección laboral de quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer.

Cáncer de pulmón Foto: Pexels

"Hay que fortalecer, respetar y hacer cumplir la Ley de Olvido Oncológico, pero también seguir generando normas que protejan a los pacientes durante su tratamiento y no solo después de superarlo", indicaron desde la Liga Colombiana contra el Cáncer.

Villegas coincidió en que el tema debe estar dentro de las prioridades públicas, aunque destacó que las empresas no deben esperar únicamente la acción estatal.

En Colombia, cada año se diagnostican cerca de 117.000 nuevos casos de cáncer y alrededor de 780.000 personas viven con algún diagnóstico oncológico, según cifras del Ministerio de Salud. Sin embargo, el impacto de la enfermedad va más allá: estudios de la Universidad Nacional indican que el 31.6% de los pacientes pierde su empleo tras el diagnóstico y que más del 41% permanece desempleado posteriormente. A esto se suma que cerca del 80% de los casos se detectan en etapas avanzadas, lo que dificulta los tratamientos y la permanencia en el mercado laboral, convirtiendo la inclusión y el acompañamiento empresarial en una necesidad cada vez más urgente.