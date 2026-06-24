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Blu Radio  / Salud  / Sindicato de Pediatras pide intervención urgente tras cierre de servicio en Clínica Colsubsidio

Sindicato de Pediatras pide intervención urgente tras cierre de servicio en Clínica Colsubsidio

El Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia expresó su preocupación por el cierre del servicio de urgencias de la Clínica Infantil Colsubsidio en Bogotá. Advirtió afectaciones a la atención de menores y solicitó la intervención inmediata de las autoridades.

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Foto: Unsplash
Por: Gabriela Calderón
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

El Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia expresó su preocupación por el cierre del servicio de urgencias de la Clínica Infantil Colsubsidio en Bogotá. Advirtió afectaciones a la atención de menores y solicitó la intervención inmediata de las autoridades.

El Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia (Sicolped) manifestó su rechazo al cierre del servicio de urgencias de la Clínica Infantil Colsubsidio en Bogotá, una de las instituciones con mayor capacidad de atención pediátrica del país.

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Foto: referencia, ImageFX

A través de un comunicado público, el gremio aseguró que la decisión afecta directamente el acceso a servicios especializados para niños, niñas y adolescentes.

Según la organización, la clínica atiende pacientes de diferentes niveles de complejidad y su reducción o cierre representa un impacto significativo para la red de salud infantil de la capital y del país.

El gremio señaló que el cierre de camas y servicios pediátricos se ha convertido en una situación recurrente que pone en riesgo la atención oportuna de esta población.

Sicolped hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales, así como al gobierno electo y a los organismos de control, para que adopten medidas inmediatas que permitan evitar mayores afectaciones, porque además, el sindicato advirtió que la reducción de estos servicios podría generar consecuencias graves para la atención de los menores de edad que requieren atención especializada.

Además, el gremio sostuvo que la decisión podría contravenir el fallo 2026-03-38 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual establece la obligación de adelantar acciones previas antes del cierre de servicios o camas pediátricas e indicó que esta situación ocurre en medio de una negociación colectiva con Colsubsidio relacionada con la defensa de los derechos laborales de los médicos pediatras.

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