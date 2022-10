Así será la vida en Colombia después del 27 de abril

El presidente Iván Duque ha socializado en medios de comunicación y en su habitual programa los principales aspectos de cómo será la vida de los colombianos después del 27 de abril y los sectores que retomarán actividades.

El mandatario resaltó que el coronavirus no se irá del país ni del mundo el 27 de abril y recordó que, según expertos, el COVID-19 permanecerá entre un año y año y medio.

Son 10 los aspectos clave o premisas de lo que debe ser un Aislamiento Preventivo Obligatorio Colaborativo e Inteligente.

Primero: los niños y jóvenes deben estar en su casa, como mínimo, hasta el 30 de mayo.

“No universidades, no colegios, no jardines para que no se conviertan en vectores de propagación”, dijo Duque.

Segundo: los adultos mayores de 70 años también se mantendrán en casa hasta finales de mayo.

Tercero: las personas con enfermedades de base, que las hacen vulnerables al virus, también permanecerán en la casa.

Cuarto: se debe mantener el cierre de fronteras.

Quinto: los vuelos nacionales no se abrirán hasta que se haga una evaluación cuando termine la emergencia.

Sexto: no se pueden reabrir los eventos públicos, ni discotecas ni bares. Todos los lugares de aglomeraciones permanecerán cerrados.

Séptimo: mayor implementación del teletrabajo, el presidente Iván Duque invita a que las empresas lo puedan hacer.

Octavo: implementación de protocolos en materia de seguridad y distanciamiento en los principales sectores de la economía que retomarán producción, como el uso de tapabocas.

Noveno: garantizar la protección del transporte público porque “ahí podemos tener muchos focos de aglomeración y no queremos que eso nos haga retroceder en lo que hemos ganad frente al virus”, dijo Duque, quien aseguró que esto se coordinará con los mandatarios locales.

Décimo: no habrá vida social, tendremos que adaptarnos al distanciamiento social.

“Aquí tenemos que recuperar vida productiva mas no la vida social”, dijo el presidente, quien ha puesto como ejemplo los matrimonios y las misas.