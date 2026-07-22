Asmet Salud atribuye retraso en el pago de salarios a embargos sobre sus cuentas administrativas

La intervención de Asmet Salud EPS confirmó que los retrasos en el pago de salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales obedecen a los embargos que actualmente recaen sobre las cuentas destinadas a cubrir los gastos administrativos de la entidad.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública y a sus colaboradores, la EPS señaló que desde el inicio de la intervención administrativa, en junio de este año, trabaja junto con la Superintendencia Nacional de Salud para atender las dificultades financieras que enfrenta la organización.

Según explicó, las medidas cautelares han bloqueado recursos necesarios para el funcionamiento administrativo, lo que ha impedido cumplir oportunamente con las obligaciones laborales.

📢Comunicado a la opinión pública y a los colaboradores de Asmet Salud EPS.https://t.co/WEUcvkBiQ1 pic.twitter.com/u71S3Fetcm — Asmet Salud EPS (@AsmetSalud) July 22, 2026

La entidad indicó que la situación afecta de manera directa a cerca de 2.000 trabajadores y tiene repercusiones sobre sus familias y sobre el desarrollo de los procesos internos de la EPS.



Frente a este panorama, Asmet Salud aseguró que ha presentado actuaciones administrativas y judiciales ante la ADRES, los despachos judiciales y otras autoridades competentes para solicitar el levantamiento o la mitigación de los embargos. Sin embargo, precisó que esos trámites dependen de los tiempos y decisiones de la justicia.

La EPS también manifestó que promovió acciones legales para proteger los derechos de sus colaboradores, entre ellas la garantía del derecho al mínimo vital, mientras se resuelve la situación financiera.

En el comunicado, Asmet Salud explicó que la legislación vigente no permite utilizar los recursos destinados exclusivamente a la prestación de servicios de salud para cubrir gastos administrativos, por lo que, mientras continúen los embargos sobre esas cuentas, no cuenta con la disponibilidad legal para efectuar el pago de salarios y demás obligaciones laborales.