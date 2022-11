Atención a venezolanos cuesta a Colombia más de $3 mil millones en 1 año: MinSalud

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, alertó sobre el incremento de atenciones en salud a venezolanos, que le han costado a Colombia cerca de 3 mil millones de pesos en el último año.

Publicidad

Con el fin de aliviar la carga a los hospitales, el ministro habilitó un presupuesto de 10 mil millones de pesos para que los migrantes del vecino país sean atendidos en la red pública del país.

En el debate sobre la situación humanitaria en la frontera colombo-venezolana, el jefe de la cartera de Salud reportó que en 2016 fueron atendidos 2600 venezolanos, lo cual representó un costo de 2500 millones de pesos para Colombia.

Publicidad

El reporte viene únicamente del registro de atenciones en salud para venezolanos en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, donde hay mayor flujo de migrantes.

Publicidad

"En el primer trimestre de 2017 se han atendido 1000 venezolanos. Es preocupante la tasa de incremento pues podría aumentar a 4000 migrantes atendidos al finalizar este año. Cada atención está costando a Colombia un promedio de 200 millones de pesos", indicó Gaviria.

Con el fin de aliviar la carga para los hospitales, el ministro de Salud anunció que firmó un decreto para apoyar con 10 mil millones de pesos la atención a los venezolanos, en especial a las mujeres embarazadas en la red de hospitales públicos del país.

Publicidad

"Tenemos registro de 180 venezolanos atendidos con malaria entre enero y abril de este año. Quiero aclarar que, para tener un mayor control, desde marzo se maneja un formulario de atención a venezolanos. Ya está la instrucción de utilizarlo en todos los hospitales del país", dijo.

Publicidad

Finalmente, el ministro aclaró que, según la ley estatutaria de salud, la atención inicial de urgencias debe darse sin requerir ningún documento, y se continuará haciendo de esta manera.

"Sinceramente no hay respuesta para atender los casos de enfermedades de alto costo, las enfermedades crónicas de venezolanos no han podido ser atendidas. No es sostenible atraer pacientes de alto costo y por ahora se brinda solo la asistencia humanitaria", finalizó el ministro.