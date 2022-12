Cafesalud traslada pacientes de La Calera a Bogotá

Debido al cierre de la Clínica Nuestra Señora del Rosario de La Calera a partir del 30 de septiembre del año en curso, tras el pedido del inmueble por parte de la alcaldía municipal, la EPS Cafesalud ha emitido un comunicado donde aclaró los traslados de los más de 12.500 afiliados que tenía en este municipio.



La EPS hizo claridad en que la clínica cerrada, no es de ellos, pertenece a la IPS Esimed, así que esta última es la que debe responder por los 146 empleados de la clínica.



El comunicado es el siguiente:



En nombre de todo el equipo humano que conforma Cafesalud E.P.S., queremos agradecerle a usted y a su grupo familiar por tenernos como la mejor opción para el cuidado de su salud.



En esta oportunidad nos permitimos informarle que debido a cierre definitivo de la IPS Clínica Nuestra Señora del Rosario de La Calera a partir del 30 de septiembre del año en curso, no nos es posible seguir brindándole su atención y la de su grupo familiar en dicha entidad.



Dado lo anterior le informamos que su nueva Red de prestación de servicios de primer Nivel a partir del 1 de octubre será Corporación Nuestra IPS Centro Médico Familiar los Héroes, dirección Autopista Norte # 82 49 en la cuidad de Bogotá y sus citas podrán ser asignadas a través de nuestro portal de EPS en Línea o del teléfono 3078313. Las urgencias serán atendidas en Clínica Jorge Piñeros Corpas ubicada en la Autopista Norte con calle 104 o en la ESE Hospital Divino Salvador de Sopó dirección Cra. 4 Con Calle 8 Esquina.



Esta medida fue tomada ya que después de la búsqueda de IPS de primer nivel habilitadas dentro del municipio La Calera, no encontramos una entidad que soporte la integralidad y oportunidad de los servicios que requieren nuestros afiliados.



Continuaremos buscando alternativas para que sus servicios de salud sean prestados de manera oportuna, continua, accesible y con la calidad requerida para cada uno de ustedes.