"Cartera de la industria farmacéutica llegó a $4,42 billones en el primer trimestre de 2026": Afidro

La cartera de los laboratorios farmacéuticos afiliados a Afidro con los diferentes actores del sistema de salud alcanzó los $4,42 billones al cierre del primer trimestre de 2026, según una nueva actualización del estudio de cartera realizado por el gremio en alianza con la firma Sectorial. La medición busca hacer seguimiento a la situación financiera del sistema y a los recursos pendientes de pago por medicamentos y tecnologías ya entregadas a los pacientes.

De acuerdo con el informe, cerca de $1,6 billones corresponden a cartera vencida, equivalente al 37 % del total. Además, los tiempos de pago continúan aumentando. Mientras en marzo de 2025 la rotación de cartera era de 154 días, para marzo de 2026 llegó a 204 días. Al incorporar la denominada cartera castigada, es decir, aquella considerada de difícil recuperación, el indicador se eleva a 214 días.

Los gestores farmacéuticos concentran la mayor parte de las obligaciones pendientes. Según el estudio, este grupo representa el 62,3 % de la cartera total, equivalente a $2,75 billones, de los cuales cerca de $1,1 billones se encuentran vencidos.

Otro de los hallazgos del informe muestra un incremento de la cartera deteriorada a más de 121 días, que pasó de representar el 11,8 % en el trimestre anterior al 19,02 % en marzo de este año. Asimismo, la cartera castigada registró un aumento significativo al pasar de $47.400 millones en marzo de 2025 a $325.300 millones en marzo de 2026.



Alejandro Escobar, director de Sectorial, señaló que los resultados reflejan problemas persistentes de liquidez dentro del sistema de salud. Según explicó, el aumento en los tiempos de pago y en la cartera deteriorada evidencia que los recursos tardan cada vez más en llegar a quienes suministran medicamentos y tecnologías para la atención de los pacientes.