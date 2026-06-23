Clínica Infantil Colsubsidio cerrará temporalmente su servicio de urgencias

Fuentes internas le confirmaron a Blu Radio que la Clínica Infantil Colsubsidio suspenderá temporalmente la atención de urgencias generales a partir del próximo 1 de julio, como consecuencia de las dificultades financieras derivadas, principalmente, de la falta de pago por parte de varias EPS, entre ellas Famisanar.

La medida se da en medio de un proceso de reorganización institucional que también contempla una reducción significativa de la capacidad instalada del centro asistencial. Según las fuentes consultadas, el número de camas de hospitalización pasaría de su capacidad actual a cerca de 90 o 100 camas, mientras que las salas de cirugía se reducirían de seis a dos.

Según las fuentes consultadas por Blu Radio, la Clínica Infantil Colsubsidio también adelanta un proceso de reorganización de su planta de personal que contempla la reubicación de colaboradores en diferentes áreas y servicios de la organización. La medida hace parte de los ajustes operativos que se están implementando para adecuar el funcionamiento de la institución a las nuevas condiciones de prestación de servicios, garantizando la continuidad de la atención en las unidades que permanecerán habilitadas.

Adicionalmente, la institución adelantaría un ajuste en su planta de personal. Las fuentes señalan que el recorte podría representar una disminución cercana a la mitad de los trabajadores, aunque parte de ellos serían reubicados en otros servicios o dependencias de la organización.



Colsubsidio y Famisanar. Foto: Colsubsidio

Pese a estas decisiones, la clínica mantendrá en funcionamiento los servicios de hospitalización y continuará prestando atención en las urgencias pediátricas especializadas para pacientes con cáncer y hemofilia, consideradas áreas prioritarias por la complejidad de los tratamientos que allí se realizan.

Este nuevo cierre temporal vuelve a poner sobre la mesa los efectos que la crisis financiera del sistema de salud está teniendo sobre hospitales y clínicas del país. Prestadores han advertido de manera reiterada sobre el crecimiento de las deudas acumuladas por las EPS, situación que ha llevado a restricciones de servicios, aplazamiento de inversiones y ajustes operativos para garantizar la sostenibilidad de las instituciones.