Clínica León XIII advierte que cerraría en plena pandemia por crisis financiera

Con pérdidas por $12.000.000.000 en mayo y cerca de 3.300 empleados que no recibieron su salario este mismo mes, la IPS Universitaria anunció que podría cerrar sus puertas este fin de semana.

“Veníamos en una ruta de recuperación tras una crisis financiera a finales de 2018”, comentó la directora de la IPS, la doctora Martha Cecilia Ramírez quien aseguró que la caída se debe en gran parte a “la desocupación de la clínica ordenada por el Gobierno Nacional por la emergencia de COVID-19”.

Por esta razón, la Institución está también atrasada en la nómina, la cual es de “un valor de $8.000.000.000” para todos sus trabajadores.

En consecuencia es “inminente el cierre” si no hay recursos. “El 20% de nuestros trabajadores ganan menos de un salario mínimo porque están en el nivel auxiliar y ya me han advertido que no tiene ni para el pasaje”, dijo la Doctora.

La IPS espera recibir recursos mínimos para el pago de nómina antes de este viernes, pues de los contrario “este fin de semana le estaríamos anunciando al país y las EPS que no podemos recibir más pacientes”.

Esto implicaría también retirar a los pacientes, tanto de COVID-19 como 'no COVID', que son atendidos en este momento en la clínica pues “no hay cómo garantizar tampoco los medicamentos e insumos para la atención”.

La directora informó también que son cerca de $330.000.000.000 los que las EPS le deben a la IPS Universitaria. “Son cinco billones de pesos de 'Punto Final' para EPS que el Gobierno anunció que se liberarían y hasta ahora no se ha hecho”.

Hasta el momento no se han presentado despidos en la IPS Universitaria.