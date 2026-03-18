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Blu Radio  / Salud  / Colombia refuerza la respuesta al VIH en 2025 pese a dificultades en prevención

Colombia refuerza la respuesta al VIH en 2025 pese a dificultades en prevención

Más de 17 millones de pruebas rápidas, 12 territorios priorizados y miles de tratamientos entregados marcan los avances, aunque persisten retos por la reducción en insumos de prevención.

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