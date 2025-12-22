En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Cómo cuidar el intestino en fin de año: hábitos para aliviar malestares si se excedió con los tragos

Cómo cuidar el intestino en fin de año: hábitos para aliviar malestares si se excedió con los tragos

El intestino es de los primeros en verse impactado cuando hay mayor consumo de alcohol, grasas y desórdenes alimenticios, situaciones típicas durante las fiestas de fin de año.

Publicidad

Publicidad

Publicidad