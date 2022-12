Compra de Cafesalud incluye sus deudas, advierte la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación advirtió que Prestasalud, el consorcio que compró Cafesalud, deberá asumir las deudas de la entidad.



El pronunciamiento se da luego de que el vocero de Prestasalud, Jorge Gómez, asegurara que el consorcio adquirió “la operación de Cafesalud y no sus deudas” durante una entrevista con El Colombiano.



“El reglamento de venta que fijó la liquidación de Saludcoop para este proceso, expresamente consagra que se venden activos, pasivos y contratos de Cafesalud, así como las acciones de Esimed”, enfatizó la Procuraduría.



Además, el Ministerio Público recuerda que el nuevo prestador de salud y administrador de recursos públicos “asume el aseguramiento en salud de la población y es objeto del control y vigilancia por parte de esta entidad”.





Estos son los 8 puntos de advertencias que emitió la Procuraduría General:





1) Que el Reglamento de Venta que fijó la liquidación de Saludcoop para este proceso, expresamente consagra que se venden activos, pasivos y contratos de Cafesalud, así como las acciones de Esimed.



2) En comunicado de prensa de 2 de junio la liquidación de Saludcoop reitera que el adjudicatario de este proceso, en este caso el Consorcio Prestasalud, crearía una nueva sociedad que sería la receptora de los activos, pasivos, contratos de Cafesalud, como la entidad encargada de continuar con esta operación.



3) Los particulares que presten servicios de salud y administren recursos públicos, y con mayor razón quienes, como este consorcio, asumen el aseguramiento en salud de la población, son objeto del control y vigilancia por parte de esta entidad.



4) La actuación preventiva de la Procuraduría General de la Nación no se agota con la fase de adjudicación del contrato objeto de esta venta, sino que también se extiende al proceso de perfeccionamiento del negocio, de empalme, de prestación del servicio de salud por parte del adjudicatario, y asimismo, sobre el oportuno e íntegro pago del valor convenido.



5) Detrás del pasivo de Cafesalud hay derechos de trabajadores y de acreedores legítimos, quienes han actuado de buena fe, sin contar con la posible afectación del flujo de recursos dentro del Sistema.



6) El Ministerio Público seguirá con su proceso preventivo y vigilante y solicitará las aclaraciones del caso para conocer los detalles y condiciones de la operación que debe ser absolutamente transparente en pro de la salud de aproximadamente 6 millones de colombianos, sin perjuicio de las demás actuaciones que en el marco de sus competencias se vayan a desarrollar.



7) El Ministerio Público exhorta al Gobierno Nacional y al Consorcio adjudicatario para que previo a la formalización del contrato que perfecciona la venta, de manera pública, se deje absoluta claridad sobre los elementos esenciales del negocio.



8) Resulta inadmisible para esta entidad que a dos días de formalizarse el contrato, no estén claros temas esenciales como los pasivos que asumirá el comprador, las partes que definitivamente integrarán el consorcio, la forma y tiempos precisos de pago, y el monto y naturaleza de las acreencias que se compensan con el pago del precio convenido.