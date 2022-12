Con ley de etiquetado, Chile redujo en cerca de un 25 % el consumo de azúcar

El senador chileno Guido Girardi explicó en Mañanas BLU la estrategia que permitió que el consumo de azúcar se redujera en un 25 % en su país y que, en contraste, aumentara la venta de productos saludables en un 20 %.

“Todos los alimentos que tienen una cantidad de sal, grasa, azúcar y calorías que sobrepasan una norma que establecimos tienen un sello negro”, declaró el legislador.

“Se pueden tener desde uno hasta cuatro sellos, que son muy visibles”, agregó.

De acuerdo con Girardi el etiquetado frontal establece el derecho a saber los riesgos que conllevan estos alimentos.

“Este etiquetado lo hicimos con niños de seis años”, contó.

En caso de que un producto cuente con un solo sello, no puede ser publicitado en televisión.

“No puede tener juegos, stickers, no puede tener animaciones, por ejemplo. Por ejemplo en Chile no se puede vender Kinder sorpresa, no puede haber figuras de papá Noel ni de conejos”, agregó el legislador.

