Coosalud reactiva servicios en siete instituciones de Boyacá que benefician a 118.000 afiliados

Cerca de 118.000 afiliados de Coosalud EPS en Boyacá se beneficiarán con la reactivación de los servicios de siete instituciones prestadoras de salud que tenían suspendida total o parcialmente la atención debido a dificultades presupuestales. La medida busca restablecer la prestación de los servicios y facilitar el acceso de los usuarios a la atención médica en el departamento.

Entre las instituciones que retomaron sus servicios están la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá, JD Logística, DX Avanzado, Multimágenes, Interclínica AVA, Cárdenas Visión y Odontoclínicas. Según la EPS, la reapertura se logró mediante mesas de trabajo con la red hospitalaria, en las que se alcanzó la normalización de la atención en estos siete prestadores.

Publicidad

Uno de los avances reportados es la habilitación del servicio de hemodiálisis en el Hospital Regional de Chiquinquirá. Este tratamiento es necesario para pacientes cuyos riñones no pueden filtrar adecuadamente la sangre. Con la apertura de esta unidad, los usuarios que antes debían desplazarse hasta Tunja podrán recibir la atención en Chiquinquirá, lo que representa un ahorro aproximado de seis horas de viaje por sesión, según la entidad.

La EPS también informó una reducción del 70 % en las peticiones, quejas y reclamos de sus afiliados en Boyacá. Los reportes pasaron de un pico de 356 casos semanales a comienzos de septiembre a 107 durante la segunda semana de octubre. Además, el promedio diario de admisiones de tutelas disminuyó de 3,8 casos en septiembre a 2,8 en octubre.



En materia de medicamentos, Coosalud señaló que, tras un comité técnico con el operador Discolmed, logró resolver o activar la gestión logística del 58,5 % de los casos priorizados relacionados con tutelas y medidas especiales. La entidad también reactivó las auditorías presenciales en centros hospitalarios para hacer seguimiento a la atención de los pacientes que permanecen internados.

De manera paralela, en alianza con la IPS Horisoes, se han desarrollado jornadas de detección temprana de cáncer y tamizajes en municipios como Pajarito, Saboyá, Sogamoso, Chiquinquirá, Tunja, Buenavista, Belén y Cómbita.

Publicidad

La directora de la sucursal de Coosalud en Boyacá, Katerine Cabrera Donado, aseguró que la entidad continuará con las gestiones para mantener estos avances y garantizar una atención oportuna a sus afiliados. La EPS indicó que seguirá trabajando con los prestadores y las asociaciones de usuarios para avanzar en la normalización de los servicios de salud en el departamento.