Denuncian contratación de 75 personas por más de $700 millones mensuales en Famisanar

A través de un derecho de petición, el representante a la Cámara Andrés Forero conoció detalles sobre la contratación de personal en la EPS Famisanar durante las primeras semanas de la actual intervención. Según la información entregada por la entidad en respuesta al requerimiento formal, entre el 15 de noviembre y finales de diciembre de 2025 se vincularon 75 personas, con un costo mensual que supera los $700 millones.

La respuesta oficial, firmada por el representante legal suplente de Famisanar, Yessid Miguel Betancourt Espitia, señala que la información fue remitida en archivos anexos donde se detalla nombre, profesión, cargo, salario, fecha de ingreso y tipo de contrato de las personas vinculadas. Los datos corresponden a contratos vigentes durante el periodo consultado.

En los documentos se registran salarios que alcanzan cifras elevadas. De acuerdo con el listado, hay personas con nivel educativo de bachiller que reciben remuneraciones cercanas a los $28 millones mensuales. Asimismo, figuran contratos de técnicas en enfermería con salarios de hasta $40 millones al mes. En varios casos, los contratos aparecen como de duración indefinida o bajo la modalidad de prestación de servicios.

El derecho de petición también indagó si durante el último año se realizaron modificaciones a los manuales de contratación relacionados con requisitos y salarios para cargos directivos. Famisanar respondió que cuenta con un instructivo de atracción y selección para su planta de personal, actualizado en febrero de 2025, y que los procesos de vinculación se rigen por ese documento.



Para el representante Forero, la información conocida evidencia un aumento significativo en la contratación administrativa en un periodo de mes y medio de intervención. El congresista hizo pública la documentación y sostuvo que estos gastos coinciden con dificultades en la atención a los usuarios.

De manera paralela, se han presentado denuncias de pacientes y asociaciones que indican que al menos 37 personas con esclerosis múltiple no reciben medicamentos desde octubre de 2025. Estos señalamientos se producen mientras se conocen los datos sobre contratación y costos administrativos.

Hasta el momento, Famisanar EPS no ha emitido un pronunciamiento público frente a la denuncia del representante.