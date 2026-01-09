En vivo
Denuncian contratación de 75 personas por más de $700 millones mensuales en Famisanar

Denuncian contratación de 75 personas por más de $700 millones mensuales en Famisanar

Un derecho de petición reveló que, desde el 15 de noviembre de 2025, Famisanar EPS contrató 75 personas con un costo mensual superior a los $700 millones. Hasta el momento, la EPS no se ha pronunciado.

