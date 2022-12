Denuncian demoras en la entrega de medicamentos en el Hospital Militar

Cientos de pacientes, retirados del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, denuncian que hace por lo menos tres meses no hay entrega de medicamentos en el Hospital Militar de la ciudad de Bogotá.



Asimismo, señalan que no hay asignación de citas médicas y que las órdenes que ya existen se están venciendo.



“Me dicen que en el momento mi medicamento no se encuentra, por ese motivo uno se enoja. Desde el 22 de noviembre me dieron la orden para reclamarlo y ahora me toca sacar a mí la plata para comprarlo, y eso que me descuentan mensualmente por la atención”, dijo a BLU Radio Clímaco Grimaldo, uno de los pacientes inconformes.



“Vengo aquí hace varios meses, mi familiar no ha podido ingresar acá al hospital porque ya no se puede mover. Definitivamente la negligencia en este hospital ya se está volviendo igual que una EPS. Siempre en la farmacia me dicen que no han llegado los medicamentos”, precisó otro paciente.



Frente a esta situación, la directora del Hospital Militar, general Clara Galvis, señaló en Mañanas BLU que sí se han presentado problemas con el operador logístico, al cual, dice, ya se le impusieron las multas correspondientes por parte del centro hospitalario.



Dijo que el contrato que tenía este operador ya lo recibió otra empresa para dar prontitud a la entrega de medicamentos.



“Estamos desde la semana pasada llamando a paciente por paciente del listado que aparecían pendientes para que vayan y reclamen los medicamentos”, añadió la oficial.



Asimismo, expresó que el hospital espera la otra semana estar al día con la disponibilidad de todos los medicamentos para evitar reclamos y quejas por parte de los pacientes.



Dijo, además, que se están priorizando a pacientes que tienen patologías especiales de riesgo, como VIH o trasplantes.



Finalmente, aseguró que a medida que llegan los medicamentos se está dando pronto aviso a los pacientes para que puedan recogerlos.

