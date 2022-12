Distribución mundial sería iniciando 2021: voluntario de vacuna de Oxford

Pablo Andrés Berra, ciudadano argentino voluntario en la vacuna de la Universidad de Oxford contra el coronavirus, contó en Mesa BLU cómo ha sido el proceso desde que decidió motivarse a ser parte del proyecto que busca ponerle fin a la pandemia que afecta al planeta.

“He sido vacunado hace 10 días y está saliendo todo perfecto, según las doctoras del laboratorio de la Universidad de Oxford”, reveló.

Berra dijo que por los medios de comunicación de Sudáfrica, donde reside, se enteró que estaban solicitando voluntarios. “Vi un reportaje y había un correo electrónico; escribo, y al día siguiente, me contactan para empezar las visitas periódicas en el laboratorio porque había ciertos controles que tenía que pasar antes de la vacunación”, relató.

Del grupo de voluntarios que se presentaron, rechazaron un 20 por ciento porque habían tenido COVID-19. “Quedamos un grupo y esperan completar 2020 voluntarios en el país”, agregó.

Para Berra todos debemos unirnos para dar un granito de arena y ayudar a que esto termine pronto, teniendo en cuenta además que ese país africano se ha visto muy afectado por la pandemia.

“Me daba miedo no tener la vacuna, venia averiguando qué pasaba con los voluntarios que atravesaron la fase 1 y 2, y como he visto que no tienen ninguna complicación y todos han creado anticuerpos , me animé para hacerme voluntario”, afirmó.

Con respecto a la vacuna, aseguró que hay mucho optimismo y que está cerca de ser una realidad. “Siempre nos dijeron, desde el primer día del laboratorio, que la distribución mundial de la vacuna inicia en el primer trimestre del próximo año”, concluyó.

