El drama de los colombianos varados en otros países por crisis del coronavirus

Claudia Cárdenas es una de las colombianas que se quedó varada en la India, tras las medidas tomadas por ambos países para frenar el coronavirus.

"Somos 15 colombianos en Nueva Delhi (…) hay personas económicamente muy afectadas. Estamos completamente encerrados en un hotel desde el 23 de marzo", dijo la mujer.

Cárdenas aseguró que el Gobierno de Colombia no se ha comunicado con ellos para brindarles una ayuda.

“Estaríamos dispuestos a pasar la cuarentena donde nos digan (…) el Gobierno de Colombia en India no nos ha ayudado. No hemos tenido ninguna respuesta, hemos dado información al Gobierno, pero no nos han contestado nada", indicó.

Claudia expresó que desde el anuncio de cuarentena obligatoria en India, fueron cerrados los comercios y hasta los hoteles.

“Hace 10 días estamos encerrados en un hotel, las calles están vacías, todo el mundo está adentro, el comercio está cerrado y los hoteles”, dijo.

Colombianos en Perú

Otro de los colombianos afectados por las medidas de los países por el coronavirus es Daniel Bayram, quien se quedó atrapado en Perú.

Bayram contó en Mañanas BLU que está viviendo de ahorros de ayudas de peruanos.

“En mi caso de ahorros y de la solidaridad de las personas de Perú (…) he podido hacer teletrabajo, pero desde el celular, sin embargo no es sostenible", dijo.

Por lo que le pidió al Gobierno colombiano ayuda para salir de ese país.

"Sabemos que en Colombia hay problemas grandes, pero nosotros seguimos esperando que le Gobierno haga algo para sacarnos de esta situación. Me refiero es al permiso de entrar al país", puntualizó.

