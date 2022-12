El drama de los pacientes que esperan cirugías postergadas por la pandemia

La pandemia también ha alargado el sufrimiento de aquellos que padecen enfermedades distintas a la COVID-19 y cuyos dolores solo pueden ser aliviados con una cirugía.

Este es el caso de Claudia Henríquez, una mujer de 37 años que fue diagnosticada con cálculos en la vesícula durante su segundo embarazo, pero que no ha podido ser operada porque, aun cuando ya tuvo a su bebé, la EPS no ha autorizado el procedimiento.

"Llevo cuatro meses esperando a que Salud Total EPS me autorice los exámenes prequirúrgicos que exige la Clínica La Merced, pero no me autorizan nada porque en estos momentos su prioridad ha sido el COVID-19", expresó la paciente.

Como Claudia, muchos pacientes consideran que es momento de salvar las vidas de quienes sufren otras patologías diferentes a la COVID-19.

"Desde comienzos de año estoy sufriendo fuertes dolores y los calmo con pastillas, pero si se me revienta uno de estos cálculos, puede ser muy peligroso para mí", agregó con temor.

La Personería de Barranquilla indicó que a diario recibe hasta 30 quejas de pacientes a la espera de procedimientos quirúrgicos. Sobre el aplazamiento de cirugías, se conoció que el 48% fueron generados por las EPS, el 29% por los mismos pacientes y el 23% restante por iniciativa de las IPS.