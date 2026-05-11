En 20 años ningún Gobierno ha salvado una EPS intervenida: Daniel Quintero, SuperSalud

Este lunes, 11 de mayo, la Contraloría General reiteró que siete EPS bajo intervención forzosa (Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS) empeoraron sus indicadores financieros y de gestión.

La respuesta del superintendente de Salud, Daniel Quintero, llegó a través de un video en el que aseguró que "las intervenciones como mecanismo para recuperar las EPS no han funcionado ni en este ni en ningún gobierno".

Según Quintero, los interventores no pueden capitalizar las entidades y muchos han perpetuado el mismo régimen corrupto que llevó a esas EPS a ser intervenidas. A eso se suma, según el funcionario, que la Supersalud "es un desastre en el manejo de información" y ha carecido de rigor para hacer vigilancia y control.

El Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, aseguró que coincide con las conclusiones del informe de la Contraloría. “Las intervenciones para administrar como mecanismo para recuperar las EPS no han funcionado, ni en este ni en ningún gobierno. La razón… pic.twitter.com/GKw64bYMoP — Supersalud (@Supersalud) May 12, 2026

Para Quintero, la explicación es que estas EPS "entraron en cuidados intensivos porque desviaron los recursos de la salud" para construir campos de golf y comprar hoteles y clínicas en otros países. Cuando se intervienen, agrega, se descubre que maquillaron las cifras y acumularon deudas impagables, con sus cuatro componentes operacionales —asistencial, financiero, administrativo y jurídico— completamente destruidos.



Y es que el panorama que revela la Contraloría es crítico. La Nueva EPS, la más grande del país con 11,6 millones de afiliados, no tiene estados financieros certificados para 2024 ni 2025, y registra un faltante de 4,9 billones de pesos en reservas técnicas y 13,6 billones en anticipos sin legalizar. Coosalud disparó sus pasivos de 1,88 billones en octubre de 2024 a 6,34 billones en 2025. Savia Salud elevó su endeudamiento un 166%, y Famisanar pasó de un patrimonio de -2,1 billones al inicio de la intervención a -3,3 billones a finales de 2025.

"Las intervenciones no son la reforma a la salud, son la demostración de que se necesita una reforma a la salud", planteó el superintendente.

La Contraloría convocará la próxima semana a una mesa de trabajo con la Superintendencia y las EPS intervenidas para presentar los hallazgos y hacer seguimiento a las medidas correctivas.

🚨Edgar Julián Niño Carrillo, contralor delegado para el sector salud, se refirió al deterioro de las #EPS intervenidas, advirtiendo sobre el riesgo para la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera del sistema de salud.👇🏽 https://t.co/BVLXy6dq2a pic.twitter.com/VLDnniWU4F — Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) May 11, 2026