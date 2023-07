¿En qué consisten la medicina intuitiva y la medicina para la felicidad?

El domingo, 9 de julio, En Blu Jeans tuvo como invitado para el tema central a José Gerardo Albán, médico cirujano de la Universidad de Caldas y máster en programación neurolingüística, quien habló de la medicina intuitiva y la medicina para la felicidad.

La medicina intuitiva según los expertos es cuando un profesional de la salud interpreta los síntomas que presenta un paciente. Dentro de las diferentes formas de entender la medicina intuitiva esta la heridalogía.

El doctor José Gerardo Alban explico más a fondo de que se trata la 'heridalogía': “Es estar nosotros pensando continuamente en todas las heridas del pasado, pues se empiezan a afectar mis pensamientos, se empiezan a afectar mis energías y empiezan a producir enfermedad; cuando un médico puede traducir esto y empieza a hacer conciencia en él y en el paciente que lo que lo está afectando es todo ese pasado empiezan a aparecer nuevos diagnósticos donde ya no hablo de una enfermedad sino que hablo de un paciente que tiene una herida que hay que sanar”.

Respecto de la medicina para la felicidad el doctor Albán explicó cómo se encontró con esta disciplina y de que trata: “Un día me encontré con una fuente científica de la universidad de Harvard, ellos ya venían estudiando la medicina de la mente y el cuerpo. En Estados Unidos no existe una facultad de medicina prestigiosa que no tenga su propio instituto de medicina mente cuerpo, donde estudian cómo la mente tiene la capacidad de controlar todo el cuerpo y cómo el cuerpo se comunica con la mente para generar un equilibrio”.

“Cuando este equilibrio se pierde entonces aparece la enfermedad”, agregó.

La psiconeruroinmunoendocrinología, término que en la ciencia que se encarga de investigar estos aspectos de la salud y formula los métodos para tratar las patologías que investiga respecto a la medicina intuitiva.

El doctor afirma que la psiconeruroinmunoendocrinología a pesar de su largo complicado nombre tiene un postulado muy sencillo y es que: “Nada ocurre en mi cuerpo sin que la mente haya dado una instrucción”.

“Así como la mente nos enferma, la mente tiene la capacidad de curarnos”, señaló.

