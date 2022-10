Entran en paro en el Hospital de Luruaco, Atlántico porque no les pagan sueldos hace 4 meses

Son cerca de 90 trabajadores entre médicos y enfermeras quiénes trabajan como contratistas en y desde hace cuatro meses no reciben el pago de sus salarios en la ESE Hospital Local de Luruaco. Este miércoles, ante esta situación, se declararon en paro indefinido.

Afirman que temen un despido masivo una vez se les venza el contrato, pero lo más delicado es que están laborando sin los equipos de bioseguridad y temen resultar contagiado al atender posibles casos de Coronavirus.

“A pesar de que hay una emergencia no nos han cancelado ni un mes de lo que va corrido del año y frente a la epidemia. Mucho menos tenemos los elementos de protección frente a los pacientes con Covid 19. Somos trabajadores de salud y nos llamas héroes, pero no tenemos armadura porque no nos han dotado con los elementos, salimos a la guerra sin armamento”, afirmó Yeiner Ángulo, coordinador de calidad de la ESE hospital local de Luruaco.

A las afueras del hospital municipal los trabajadores en paro sacaron pancartas y se vistieron con bolsas plásticas de basura, pues aseguran que es el único elemento que tienen para evitar que el virus caiga sobre ellos ante la ausencia de los verdaderos elementos de protección.

Por el momento solo están recibiendo servicios de urgencia.

