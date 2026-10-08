EPS Capresoca tiene nuevo interventor tras presunta irregularidad con título de Olga Lucía Vásquez

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la remoción de Olga Lucía Vásquez Barrios como interventora de la EPS Capresoca, luego de que la Pontificia Universidad Javeriana certificara que no aparece en sus registros académicos ni obtuvo el título de enfermería que habría presentado para asumir el cargo. En su reemplazo, el organismo de vigilancia designó al médico Giovanni Antonio Guzmán Vargas, quien tendrá la responsabilidad de dirigir la entidad de salud que cuenta con 164.268 afiliados.

Vásquez Barrios había sido designada como interventora el 6 de julio de 2026 por el entonces superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle. La decisión de retirarla se produjo después de que la Supersalud verificara ante la institución de educación superior la documentación académica aportada durante el proceso de posesión. Según la certificación expedida por la universidad el 7 de octubre, la exfuncionaria no estuvo inscrita como estudiante en esa institución y tampoco obtuvo el título profesional de enfermera que se le atribuía.

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La situación también motivó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, presentada por María Claudia Orozco Zuluaga, subdirectora técnica de Defensa Jurídica. En el documento se advierte sobre posibles irregularidades en los diplomas y demás soportes académicos atribuidos a Vásquez Barrios, incluidos documentos que supuestamente la acreditaban como enfermera y especialista en enfermería en cuidado crítico.

La denuncia solicita establecer si esos documentos fueron presentados o utilizados para acreditar requisitos profesionales y acceder a cargos, contratos u otros beneficios. Las posibles conductas mencionadas incluyen falsedad documental, uso de documento falso y fraude procesal, entre otras que puedan determinarse durante la investigación.



Extienden intervención a Capresoca EPS. Foto: referencia, Flow y Capresoca EPS

Además de las dudas sobre la formación académica de la exinterventora, la Superintendencia identificó incumplimientos en el desarrollo del proceso de intervención de Capresoca, los cuales también sirvieron de fundamento para el cambio de dirección. La entidad rechazó las actuaciones que puedan comprometer la transparencia y la confianza pública en los procedimientos de intervención del sistema de salud y trasladó el caso al ente investigador para que determine las responsabilidades correspondientes.



Nuevo interventor de EPS Capresoca

El nuevo interventor, Giovanni Antonio Guzmán Vargas, es médico cirujano y cuenta con formación complementaria en desarrollo de habilidades gerenciales. De acuerdo con la información entregada por la Supersalud, acumula más de 30 años de experiencia en el sector salud, con trayectoria en cargos de dirección médica y gerencia de entidades aseguradoras y prestadoras de servicios.

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Guzmán Vargas deberá implementar medidas para recuperar la estabilidad administrativa, financiera y operativa de Capresoca, fortalecer su funcionamiento y garantizar la continuidad, oportunidad y calidad de la atención para sus afiliados.