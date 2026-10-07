EPS y pacientes respaldan el plan de choque en salud aunque advierten que se requiere revisar UPC

La implementación del plan de choque anunciado por el Gobierno nacional para desempantanar el suministro de medicamentos y la atención a pacientes prioritarios en Colombia comenzó a mostrar sus primeros resultados en el territorio nacional. Aunque el sector de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las organizaciones de pacientes reciben la medida con positivismo, coinciden en que se trata de un alivio temporal que no resuelve los problemas estructurales del sistema.

Avances operativos y reactivación de la confianza con distribuidores

Desde el gremio de las EPS del régimen subsidiado, Galo Viana, presidente de la junta directiva de Gestar Salud y gerente general de la EPS Mutualser, confirmó que las aseguradoras han volcado sus capacidades para acogerse e implementar las directrices del Ministerio de Salud.

Publicidad

Según explicó, el trabajo ha consistido en identificar a los afiliados con enfermedades crónicas cuyos tratamientos sufrían interrupciones y coordinar con los gestores farmacéuticos para garantizar el flujo de entregas.

Al ser consultado sobre si ya se percibe una mejora tangible en los usuarios, Viana aseguró que existen avances concretos sostenidos en el seguimiento diario de la población priorizada. "Sí, sí hay avance, puesto que diariamente nosotros... tenemos reportes porque hay una base de datos con la identificación de los afiliados, la condición clínica que tienen y los medicamentos que requieren", afirmó el dirigente gremial. Asimismo, destacó que la inyección de recursos renovó la dinámica con los proveedores: "Las relaciones con la industria farmacéutica más con los proveedores de medicamentos tiene una nueva dinámica y eso ayuda a que haya más confianza y sepan que puedan contar con su pago".



Sostenibilidad financiera y el problema de fondo: la UPC

A pesar de los avances puntuales dentro del plan priorizado para 1,2 millones de colombianos, Viana advirtió que los recursos actuales continúan siendo insuficientes para cubrir la totalidad de las necesidades del sistema a mediano y largo plazo. De acuerdo con el vocero, si no se realizan ajustes de fondo antes de finalizar el periodo inicial de tres meses, las dificultades operativas reaparecerán a comienzos del próximo año.

"Colombia, el país tiene que entender que estamos ante una situación difícil financiera... y mayores exigencias de la población para su atención. Esa combinación es un reto y un gran desafío", enfatizó Viana.

Publicidad

En su criterio, el verdadero nudo del sistema radica en la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). "La UPC, o sea, el valor que el gobierno paga por cada persona al año, debe ser calculado de acuerdo a las condiciones de salud de la población", señaló, añadiendo que se requiere además intervención en los precios de la industria farmacéutica para que el dinero alcance. "Si los recursos que se inyectan no son suficientes, vamos en enero, febrero, vamos otra vez a tener más las dificultades", sentenció.

Pacientes de EPS. Foto: archivo Blu Radio.

La visión de los pacientes con cáncer: integralidad y brechas territoriales

Por su parte, las organizaciones defensoras de usuarios vulnerables valoraron la prioridad otorgada a patologías de alto costo. Ana Edith Hernández, directora ejecutiva del Observatorio Interinstitucional del Cáncer de Adultos (OICA) —red que agrupa a 10 fundaciones de la sociedad civil—, confirmó que han recibido reportes positivos sobre la reactivación de autorizaciones para quimioterapias, cirugías, tratamientos con yodo y radioterapias.

Publicidad

"Recibimos con mucho optimismo este balance que nos presenta la ministra de Salud...", expresó Hernández, subrayando que la atención de esta enfermedad exige un enfoque integral y no solo la entrega puntual de fármacos. "Si le hacen un procedimiento quirúrgico y no le dan el complemento que es la quimioterapia, que eso hace parte de la integralidad del paciente, no estamos haciendo nada porque el paciente queda a medias", sostuvo.

Asimismo, Hernández hizo un llamado sobre dos variables críticas: las brechas entre las grandes capitales y las regiones apartadas, así como la oportunidad real en los tiempos de entrega. "Las grandes ciudades tienen una infraestructura completa, tienen el recurso humano idóneo, pero en las grandes regiones apartadas de Colombia no tienen el mismo recurso", explicó. Además, planteó que el verdadero indicador de éxito estará en la oportunidad del servicio: "Si efectivamente me llaman para una cita, ¿en cuánto tiempo me la están dando? Si efectivamente me llaman para autorizar mi medicamento, me lo autorizan. Pero, ¿en cuánto tiempo me lo van a entregar?".

Canales de atención para los usuarios

Frente a la inquietud de los pacientes que desconocen si hacen parte del grupo beneficiario, Galo Viana instó a la ciudadanía a contactar directamente a su respectiva EPS a través de sus líneas telefónicas, aplicaciones y correos institucionales para verificar su estado de priorización.

Publicidad

El presidente de Gestar Salud fue enfático en la urgencia con la que deben actuar las entidades aseguradoras frente a los reclamos represados: "Hay que resolver... uno no le puede pedir paciencia a un usuario que necesita su medicamento", concluyó.