"Es un sistema en coma y una sociedad anestesiada": Ramón Castaño sobre la salud en Colombia

El sistema de salud en Colombia no solo atraviesa una crisis profunda, sino que, según expertos, ha alcanzado un nivel de deterioro que supera cualquier predicción anterior.

Ramón Abel Castaño, experto en política y salud pública, habló en Sala de Prensa Blu sobre el sistema de salud en Colombia y afirmó que se encuentra "literalmente en estado de coma", una situación agravada por una estrategia gubernamental de "crisis explícita" que terminó por salirse de control.

"Es un sistema en coma y una sociedad anestesiada", indicó el experto, quien también explicó que en el pasado existía el "efecto de la víctima visible", donde un solo caso de desatención médica generaba una movilización masiva de recursos y una fuerte presión política.

Sin embargo, a pesar de que hoy surgen víctimas con riesgos inminentes de muerte, el experto se declaró "terriblemente sorprendido" de ver que "la sociedad estuviera anestesiada".



Incluso, ante propuestas que sugieren la continuidad del modelo actual, la reacción social ha sido mínima, lo que Castaño califica como un "fenómeno inesperado en la política pública del país".



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Para Castaño, estos movimientos, a pocos meses de terminar el mandato, tienen "más como de teatro" y son principalmente "mensajes políticos" en un contexto preelectoral.

"Van a traer una persona que tiene una cantidad de procesos por corrupción a indagar unos problemas de corrupción que el mismo gobierno creó", enfatizó.

El intento del gobierno por estatizar la salud ha provocado lo que el Dr. Castaño denomina un "contrasentido": el fortalecimiento de la medicina privada. Debido a que el sistema público no garantiza tratamientos ni medicinas, las personas con recursos han acudido masivamente a planes de medicina prepagada y pólizas, un mercado que ha crecido "casi el doble en los últimos 5 años" gracias a la ineficiencia estatal

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"Que la gente no tenga que salir a vender su casa, su carrito, su marranito para pagar la cuenta del hospital es un logro enorme", aseveró.

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