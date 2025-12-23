Este es el alimento que debe consumir antes de beber para evitar el 'guayabo' en diciembre

La temporada de fin de año suele venir acompañada de excesos en la comida, un mayor consumo de bebidas alcohólicas y reuniones que se extienden hasta la madrugada. A eso se suma que el 24 y el 31 de diciembre caen a mitad de semana, lo que para muchos implica combinar celebraciones con jornadas laborales.

En medio de ese panorama, una de las preguntas más frecuentes es si existe alguna forma real de reducir el temido ‘guayabo’ después de beber. Sobre ese punto, una médica estadounidense compartió una recomendación que ha llamado la atención en redes sociales.

La doctora Neena Chandrasekaran, neumóloga e intensivista radicada en Florida, aseguró a través de TikTok que existe un alimento que podría ayudar a disminuir los síntomas posteriores a la ingesta de alcohol. Su mensaje se suma a recomendaciones ampliamente conocidas, como no beber con el estómago vacío, consumir alcohol con moderación y mantenerse hidratado durante la noche.



Comer queso antes de beber: por qué podría ayudar a reducir el guayabo

Según explicó Chandrasekaran, el queso cumple una función clave dentro del sistema digestivo cuando se consume antes de ingerir alcohol. Al ser un alimento rico en proteínas, grasas y carbohidratos complejos, puede “recubrir” el estómago y hacer que la absorción del alcohol sea más lenta.

Ese proceso permitiría que el cuerpo procese el licor de manera más gradual, evitando picos elevados de alcohol en la sangre, que suelen estar asociados con los síntomas más intensos del guayabo, como dolor de cabeza, náuseas y mareo. En otras palabras, el impacto del alcohol podría ser menos abrupto.



La médica también señaló que el queso aporta beneficios adicionales al metabolismo. Este alimento contiene vitaminas del complejo B y calcio, nutrientes que el organismo tiende a perder cuando se consume alcohol. Su consumo previo podría ayudar a reducir parte del impacto del licor en el cuerpo y a prevenir, en cierta medida, el malestar del día siguiente.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

¿Qué dice la ciencia sobre el queso y el guayabo?

Más allá de la explicación clínica, la ciencia todavía no ofrece conclusiones definitivas. Algunos estudios han analizado la relación entre ciertos alimentos y el metabolismo del alcohol, pero los resultados siguen siendo preliminares. Investigaciones publicadas en revistas especializadas han sugerido que el consumo de queso podría asociarse con una eliminación más eficiente del alcohol y con niveles más bajos de acetaldehído, una sustancia relacionada con la resaca.

Publicidad

Sin embargo, gran parte de esa evidencia proviene de estudios realizados en animales o con muestras reducidas. Incluso trabajos más recientes, enfocados en quesos probióticos específicos, muestran posibles mejoras en el metabolismo del alcohol y una reducción del daño hepático, aunque todavía no hay pruebas concluyentes en humanos.

Lo que sí coinciden en señalar los expertos es que, hasta ahora, no existe un alimento capaz de prevenir por completo el guayabo. Aun así, comer antes de beber sigue siendo una recomendación clave, ya que retrasa la absorción del alcohol y ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en la sangre.

En ese contexto, el queso puede convertirse en un aliado más dentro de una estrategia de consumo responsable, pero no en una fórmula mágica. La moderación, la hidratación constante y el descanso siguen siendo las herramientas más efectivas para enfrentar los excesos propios de las celebraciones de fin de año.