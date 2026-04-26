Estudio revela que la mayoría de manzanas analizadas en Europa contienen múltiples pesticidas

Las frutas suelen considerarse un pilar fundamental de una alimentación saludable, ricas en vitaminas, fibra y compuestos beneficiosos para el organismo. Sin embargo, esta percepción depende no solo del valor nutricional del alimento en sí, sino también de las condiciones en las que se produce.

En este contexto, un reciente estudio sobre manzanas comercializadas en Europa ha generado incertidumbre, pues alerta sobre la presencia de pesticidas y sus posibles implicaciones para la salud.

Manzanas en Europa tienen residuos de múltiples pesticidas

El estudio fue hecho por la ONG Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), junto a otras 13 entidades, y para ello analizaron manzanas procedentes de 13 países europeos. Los hallazgos revelaron la presencia de una preocupante mezcla de pesticidas. “Más del 90 % de las muestras no cumplirían con los estándares de la Unión Europea para alimentos procesados destinados a bebés”.

De acuerdo con la información, casi tres cuartas partes de las manzanas contenían residuos de los pesticidas más tóxicos clasificados por la Unión Europea como “candidatos a sustitución”.



Además, dos de cada tres muestras presentaban residuos de pesticidas del grupo PFAS (sustancias perfluoroalquílicas y polifluoroalquílicas), mientras que una de cada tres incluía al menos un pesticida con potencial neurotóxico. Un dato especialmente alarmante es que el 40 % de las muestras contenía fludioxonil, un PFAS con propiedades de alteración endocrina que, según los investigadores, debió haberse prohibido hace años.

A pesar de que, de manera individual, los niveles de residuos se encuentran dentro de los límites máximos permitidos, el estudio advierte sobre el efecto combinado de múltiples sustancias, conocido como “cóctel de pesticidas”.

Cultivo de manzanas. Foto: Freepik.

Actualmente, no existe en la Unión Europea un marco regulatorio específico que evalúe el impacto de esta exposición combinada, pese a que su consideración es un requisito legal desde 2005, indica la ONG.

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El informe también menciona que la producción de manzanas es una de las que más pesticidas utiliza en la agricultura moderna, “en promedio, una manzana convencional es fumigada alrededor de 30 veces antes de llegar al consumidor”. Dado que se trata de una de las frutas más consumidas, esto podría representar una fuente significativa de exposición a estos compuestos químicos.

Aunque las manzanas siguen siendo una fuente importante de nutrientes y beneficios para la salud, como el aporte de fibra y su impacto positivo en la microbiota intestinal, los hallazgos del estudio dejan ver la necesidad de mejorar los controles sobre el uso de pesticidas y garantizar alimentos más seguros para la población.