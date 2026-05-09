Expertos advierten que no todos los remedios caseros son seguros para la salud

Las plantas medicinales continúan siendo utilizadas en miles de hogares como alternativa para aliviar dolores, molestias o algunas enfermedades. Sin embargo, especialistas advierten que su consumo debe hacerse con precaución, ya que no todas las personas pueden tomarlas ni todas tienen el mismo efecto en el organismo.

Alexandra Prada Cruz, ingeniera forestal y profesional de investigación en Agricultura Urbana del Jardín Botánico José Celestino Mutis, explicó que aunque muchas plantas cuentan con propiedades medicinales reconocidas, también pueden generar contraindicaciones o afectar tratamientos médicos.

“El hecho de que una planta sea un producto natural no quiere decir que sea totalmente inocua o que no pueda tener una contraindicación”, señaló la experta durante una entrevista en En Blu Jeans de Blu Radio, en la que habló sobre el uso responsable de remedios caseros y plantas medicinales.

Según Prada, Colombia es el tercer país con mayor número de plantas medicinales en el mundo, con aproximadamente 3.000 especies registradas, muchas de ellas utilizadas tradicionalmente por generaciones.



La investigadora indicó que parte de este conocimiento ha sido transmitido entre familias a través de prácticas cotidianas, como el uso de aromáticas para dolores estomacales o plantas antiinflamatorias para aliviar molestias musculares.

¿Todas las personas puden tomar remedios caseros? Foto: Magnific

Sin embargo, explicó que algunas especies pueden resultar peligrosas si se consumen en exceso o si se mezclan con medicamentos formulados.

Uno de los ejemplos mencionados fue el jengibre, una planta ampliamente utilizada para gripes y procesos inflamatorios, pero que puede aumentar la tensión arterial o generar riesgos en personas que consumen anticoagulantes.

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Prada también señaló que la efectividad de muchas plantas depende de la forma en la que son preparadas y consumidas. En el caso de la cúrcuma, aseguró que sus propiedades antiinflamatorias mejoran cuando se mezcla con pimienta o aceite de coco.

Además, recomendó consultar fuentes confiables antes de consumir remedios caseros, especialmente en personas con enfermedades previas o tratamientos médicos permanentes.

Entre las herramientas recomendadas por la especialista se encuentra el Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales, documento que recopila información sobre usos, beneficios y contraindicaciones de distintas especies.

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Finalmente, la profesional resaltó la importancia de conservar y transmitir el conocimiento ancestral sobre las plantas medicinales, así como promover huertas urbanas que permitan cultivar especies de manera segura y controlada.

Escuche la entrevista completa aquí: