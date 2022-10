Familias piden ayuda: el trapo rojo llegó a la avenida Regional de Medellín

La avenida Regional, a la altura del barrio Moravia y en inmediaciones al sector El Bosque, cerca a la Universidad de Antioquia, se convirtió en un corredor de movilidad en el que basta disminuir la velocidad de los vehículos para ver la cara de decenas de personas: niños, mujeres y abuelos, que están pidiendo ayuda porque dicen tener hambre por culpa de la cuarentena obligatoria.

Como si fuera diciembre, cuando en esa misma zona de Medellín las personas piden juguetes para sus hijos, ahora volvieron a la avenida Regional para pedir comida.

Eider López es una de las tantas personas que vive en el barrio Moravia y busca ayuda en la avenida Regional. Asegura que la falta de trabajo tras la cuarentena nacional, ha generado hambre, necesidad y mucha incertidumbre para su familia.

“Uno salir a la calle a pedir un granito de arroz para poder sobrevivir no es fácil. Aquí donde estoy no he desayunado”, asegura mientras ondea el trapo rojo que lleva en la mano y con el que intenta hacer detener los vehículos.

Karen Agudelo es otra madre de familia que está pidiendo en la avenida Regional. “Estamos aquí porque tenemos hijos, tenemos una mamá y tenemos hambre. Por favor, ayúdennos, porque si no, nos vamos a morir de hambre”.

Por ahora, la Alcaldía asegura que está censando a las familias afectadas y que sigue la entrega de ayudas para quienes lo necesitan.