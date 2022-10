Federación Médica Colombiana denuncia maltrato a personal en hospitales de Bogotá

La Federación Médica Colombiana denuncia que médicos de hospitales públicos e IPS de Bogotá están siendo expuestos a maltrato y explotación en medio de la crisis por el COVID-19.

Denuncian, a través de una carta dirigida a la alcaldesa Claudia López, al ministro de Salud, Fernando Ruíz, y al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, que han recibido una serie de llamados por parte de trabajadores del sector médico en las que se estarían viendo expuestos a peligros.

“Por ejemplo, en el hospital de Bosa, de la subred sur occidente, la referente mantiene el programa de cirugías en salas completamente llenas (con programas de cirugía menor no urgente), poniendo en peligro a los pacientes y al personal (…). Al ser requerida en relación a los medios de bioprotección, no respondieron o se negaron a dar explicaciones, incluso expresó que no tenía por qué dotarlos”, señalaron.

Agregan que, en los CAMI Rafael Uribe Uribe se mantiene la programación de consulta externa sin cambios, aunque los pacientes no asisten por cuenta de las medidas de restricción en la movilidad.

En el Centro Policlínico del Olaya denuncian que se presentó un caso de constreñimiento a la autonomía médica, luego de que se obligara a dos médicos a no generar alarma por casos que consideraron de alta sospecha, posteriormente los llamaron para “amedrentarlos”.

“Solicitamos que se inspeccione y se informe de manera diferenciada, a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica distrital y nacional, cuál es la situación de contagio del personal de la salud. Por lo que se hace necesario agilizar la ejecución de pruebas, pues se trata de personas en alto riesgo y, debido a la labor que desempeñan, requieren medidas inmediatas de aislamiento”; indicaron en la comunicación.

“Para su protección y bioseguridad, la información de carácter epidemiológico diferenciada es necesaria para la toma de decisiones y medidas de política pública acertadas y confiables en el marco de la emergencia sanitaria”, agregaron.