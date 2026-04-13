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Blu Radio  / Salud  / Fiscalía advierte posibles irregularidades y ‘carrusel’ de recursos en el sistema de salud

Fiscalía advierte posibles irregularidades y ‘carrusel’ de recursos en el sistema de salud

La Fiscalía alertó en la Corte Constitucional sobre presuntas irregularidades en el uso de recursos de la salud, que incluirían alteraciones contables, manipulación de información clínica y un posible esquema de IPS fachada.

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