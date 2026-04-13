Fiscalía advierte posibles irregularidades y ‘carrusel’ de recursos en el sistema de salud

Durante la mesa pública desarrollada en la Corte Constitucional sobre la insuficiencia de la Unidad de Pago por capitación, el fiscal delegado Jorge Alberto Giraldo expuso una serie de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del sistema de salud en Colombia, que pondrían en riesgo la transparencia y sostenibilidad del modelo.

Durante su intervención, el funcionario señaló que durante los últimos 10 años se han identificado inversiones realizadas con dineros de la salud que no tendrían relación directa con la prestación de servicios, así como la alteración de información contable con el fin de evitar intervenciones, sanciones o mantener márgenes de solvencia que les permitan a algunas entidades continuar dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Sistema de salud en Colombia - referencia // Foto: AFP

Giraldo también advirtió sobre la posible existencia de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) constituidas como fachada, que harían parte de un esquema conocido como el “carrusel de contrataciones”, mediante el cual se acudiría a mecanismos de reclamación ante aseguradoras de recursos del sistema.

A esto se suma, según explicó, la presunta manipulación de información clínica para acceder a pagos por servicios no incluidos en el plan de beneficios, así como irregularidades contables para la adjudicación de contratos sin contar con la infraestructura ni la capacidad financiera requerida para la prestación de los servicios.



Billetes colombianos. Foto: Blu Radio.

En ese contexto, el fiscal hizo un llamado a las entidades participantes en la mesa técnica a ir más allá del registro de datos y enfocarse en la verificación y validación de la calidad de la información. Aseguró que este ejercicio permitiría establecer con mayor precisión si la Unidad de Pago por Capitación (UPC) asignada es suficiente para garantizar el aseguramiento y la adecuada prestación de los servicios de salud en el país.

Finalmente, el fiscal delegado dejó presentada su ponencia ante el alto tribunal, en medio del debate sobre la suficiencia de los recursos del sistema y los controles necesarios para su correcto uso.