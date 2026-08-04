Gobierno aumenta al 90 % el giro directo de recursos de la salud y la ACHC pide vigilancia

El Gobierno nacional expidió el Decreto 930 de 2026, con el que aumenta del 80 % al 90 % el porcentaje mínimo de los recursos del sistema de salud que la ADRES deberá girar directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y a los proveedores de tecnologías en salud. La medida modifica disposiciones del Decreto 780 de 2016 y busca agilizar el flujo de recursos hacia quienes prestan los servicios de salud.

El decreto establece que el porcentaje mínimo de giro directo aplicará a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado, a las EPS del régimen contributivo que no cumplan las condiciones de patrimonio adecuado, a las EPS bajo vigilancia especial, intervención o liquidación, a las que adopten voluntariamente este mecanismo y a los recursos de presupuestos máximos destinados a servicios y tecnologías no financiados con la UPC.

Además, señala que el giro directo no modifica las obligaciones contractuales de las EPS con las IPS y que las inconsistencias en los montos reportados seguirán siendo responsabilidad de las aseguradoras.

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Frente a la decisión, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) aseguró que se trata de una medida que el gremio había solicitado y destacó que el decreto aclara que el 90 % corresponde a un porcentaje mínimo y no a un límite máximo, además de reiterar que su aplicación cobija tanto al régimen subsidiado como al contributivo y se extiende a los presupuestos máximos.



El director general de la ACHC, Juan Carlos Giraldo, afirmó que, si la medida se aplica de manera permanente y los recursos llegan a las instituciones que prestaron los servicios, se podrá mejorar el flujo de recursos hacia hospitales y clínicas. Agregó que para ello será necesario que la Superintendencia Nacional de Salud ejerza vigilancia sobre el cumplimiento de los porcentajes de giro, las postulaciones realizadas por las EPS y el cumplimiento de las normas vigentes para evitar la concentración de recursos en entidades con integración vertical y garantizar la prioridad del giro directo a las instituciones independientes.