Gobierno extiende la emergencia sanitaria por dos meses más

A partir del 1 de mayo, y por dos meses, se extenderá la emergencia sanitaria, pero se empezarán a desescalar medidas contra el COVID-19, según informó este lunes el presidente Iván Duque.

Asimismo, el presidente informó que se retira el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados , con excepción de hospitales, transporte y espacios cerrados en colegios

Asimismo, el presidente dijo que los viajeros que lleguen a Colombia deberán cumplir algunos requisitos.

“Frente a los viajeros que visitan Colombia la recomendación es llegar al país con el esquema completo de vacunación de doble dosis o de una dosis en el caso de Janssen. A quienes no tengan esquemas completos o no estén vacunados se les va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas. También podrá presentarse una prueba de antígeno que no supere las 48 horas”, explicó Duque.