Gobierno levanta uso de tapabocas en espacios cerrados, con algunas excepciones

El presidente Iván Duque anunció este lunes que, desde el 1 de mayo, se levantará la medida del tapabocas obligatorio en espacios cerrados, con algunas excepciones.

“Se va a retirar el uso del tapabocas en espacios cerrados con la excepción de los servicios de salud, los hogares geriátricos el transporte y los espacios cerrados dentro de las instalaciones educativas”, dijo.

El presidente añadió que estas medidas se aplicarán en los municipios que hayan llegado al 70% de doble dosis de vacunación contra el COVID y que hayan logrado al menos el 40% de dosis de refuerzo.

"Esto valida que, en la medida en que los municipios dan estos pasos en vacunación, van a poder también avanzar en el desescalamiento de estas medidas", dijo tras aclarar que el Ministerio de Salud publicará el listado de municipios con los estándares, avances y porcentajes de vacunación.

El presidente aclaró que las medidas se toman en virtud de los avances de la vacunación contra el COVID- 19 en el país y de haber sostenido diálogo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS.

Asimismo, Duque informó que frente a los viajeros que visiten a Colombia, la recomendación es llegar con esquemas completos de vacunación de doble dosis o de una sola, en el caso de Janssen.

"A quienes no tengan esquemas completos, o no estén vacunados, se exigirá una prueba PCR negativa, que no sea superior a las 72 horas o se podrá presentar una prueba de antígeno, que no supere las 48 horas", explicó el primer mandatario.

Carné de vacunación

Duque también informó que el Gobierno, a partir del 1 de mayo, se derogará el decreto que imponía la solicitud del carné de vacunación para quienes asistan a eventos de carácter masivo.

"También queremos informarle a Colombia que a partir del 1 de mayo se va a derogar el Decreto 1615 de 2021, que elimina la solicitud del carné de vacunación para quienes entran a eventos públicos y privados de carácter masivo. Por supuesto, también se eliminará todo lo correspondiente a la solicitud del carné de vacunación para el ingreso a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas, museos y eventos masivos", añadió.

Emergencia sanitaria

Duque también informo que extenderá la emergencia sanitaria hasta el 30 de junio. Sin embargo, aclaró que en esos dos meses se comenzarán a desescalar medidas no farmacológicas.