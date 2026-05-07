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Gremios médicos alertan por retrasos en pagos y condiciones laborales en las UCI

Diferentes sindicatos y asociaciones expresaron su preocupación por las condiciones laborales del personal de salud en las UCI y pidieron al Gobierno fortalecer los mecanismos de vigilancia y control.

Atención en UCI en Bogotá
EFE - Foto: AFP.
Foto: AFP
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 7 de may, 2026

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI) y el Sindicato de Médicos Intensivistas (SICRITICO) manifestaron su preocupación por las condiciones laborales del talento humano en salud que presta servicios en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del país.

A través de un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que continúan conociendo casos de cierre de servicios de salud asociados a demoras en los pagos entre EPS e IPS, así como retrasos en los honorarios del personal médico. Según indicaron, recientemente una institución prestadora de salud en Bogotá acumula tres meses de retraso en los pagos a médicos vinculados mediante contratos de prestación de servicios.

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Los gremios advirtieron que esta situación afecta a más de diez profesionales y señalaron que la contratación mediante prestación de servicios debe ser excepcional y acordada entre las partes, mientras que la vinculación laboral directa debería ser la regla para el personal de salud.

Sistema de salud en Colombia - referencia.jpg
Sistema de salud en Colombia - referencia //
Foto: AFP

En el documento también solicitaron a las autoridades realizar seguimiento a posibles vulneraciones de derechos laborales relacionados con seguridad social, pago de prestaciones, vacaciones, estabilidad laboral y reconocimiento oportuno de remuneraciones.

Las organizaciones señalaron que las dificultades en las condiciones de operación y contratación podrían afectar la continuidad en la atención de pacientes en servicios de cuidado intensivo. Además, hicieron un llamado al gremio médico para rechazar prácticas que, según indicaron, deterioran las condiciones laborales del sector salud.

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