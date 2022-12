Héroe anónimo: el valiente enfermero que presta su cuerpo para probar vacuna COVID-19

El mundo entero pone sus esperanzas en las vacunas que se desarrollan contra el COVID-19, que sigue teniendo al planeta en vilo. Una de las más avanzadas, la de la Universidad de Oxford, prueba su antídoto en miles de voluntarios.

Joans Pons, un valiente enfermero español de 45 años que hace 20 trabaja en unidades de cuidado intensivo en Sheefield, Inglaterra, es uno de esos voluntarios que presta su cuerpo para darle esperanza a la humanidad.

En el cuerpo de Pons ya se ensaya la vacuna de Oxford, esa misma que, según los científicos y la comunidad médica que adelanta las investigaciones, demostró inmunidad y es segura.

“Estoy vivito y coleando y con mucha esperanza”, comenzó en Mañanas BLU su relato este valiente enfermero, que se dejó inocular de coronavirus buscando un antídoto al COVID-19.

“Todo marcha fenomenal y el lunes sabremos los resultados en cuestión de que la vacuna es segura y, además, tiene una doble protección. Solo falta saber si es eficaz o no (…) El 5 de junio me aplicaron la vacuna”, manifestó.

Dijo que al enterarse de que la universidad había empezado las pruebas con humanos en abril y principios de mayo, no dudó en prestarse como voluntario para aportar un granito de arena en esta titánica tarea de desarrollar el antídoto a este virus.

“Buscaban voluntarios específicos. Querían voluntarios que estuvieran expuestos al virus en la primera línea porque es de la púnica forma en que se puede verificar si la vacuna es eficaz o no”, aseguró.

Asimismo, contó que él no puede infectar a nadie porque le “pusieron solo una parte del virus”, lo que le ha permitido que su sistema inmunológico produzca anticuerpos contra la proteína del coronavirus.

“Estoy preparado para defenderme por si el virus me ataca en el futuro. Cada semana me hago exámenes para ver si estoy en contacto con el virus o no. Llevo seis exámenes negativos”, dijo este hombre, quien agregó que en esa tercera fase son 10.000 los voluntarios.

Este hombre, padre de tres hijos, manifestó que sí tiene miedo, pero que lo que hace lo hace para dar un futuro más prometedor a ellos y a la humanidad.

“Yo ya tengo la vacuna, ya estamos un paso más adelante para poner fin a este mal sueño que es coronavirus. Cada día que voy a trabajar estoy arriesgando mi vida y tengo la ansiedad de que algún día lleve el virus a mi casa”, añadió.

“Quiero poner fin a este virus y poniéndome la vacuna no estoy corriendo riesgos, al revés, me están poniendo a pruebas diarias. Me siento apoyado en todo momento”, sostuvo.

“El mejor regalo de Navidad es la vacuna”

Finalmente, Pons indicó que

el mejor regalo de Navidad para la humanidad es la vacuna y así poner fin a este “mal sueño” del coronavirus.

“Esperemos que esta vacuna esté en todas las casas en Navidad. Sería el mejor regalo de Navidad y así empezar el 2021 sin coronavirus. Quiero que el 2021 sea el año de los abrazos y que todo el mundo pueda salir a la calle sin temor, sin ansiedad y con esperanza de poder vivir”, finalizó.

