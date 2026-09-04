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Incautan más de 8.000 botellas de licor adulterado: hay alerta previo a Amor y Amistad

Incautan más de 8 mil botellas de licor adulterado: Invima envía alerta previo a amor y amistad

Licor adulterado
Licor adulterado.
Foto: Unsplash
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Tras la incautación de más de 8.520 botellas de licor presuntamente adulterado en el centro de Bogotá y ante la proximidad de la celebración de Amor y Amistad, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) hizo un llamado a los colombianos para realizar compras responsables y verificar las condiciones de los alimentos y bebidas que consuman durante esta temporada.

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El Invima recordó que las bebidas alcohólicas adulteradas representan un grave riesgo para la salud, especialmente cuando contienen sustancias como metanol. Esto debido a que la exposición a esta sustancia puede ocasionar alteraciones visuales, ceguera permanente, daño neurológico y falla renal. En los casos más graves, el consumo puede provocar la muerte.

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Por esta razón, la entidad pidió a los consumidores tener especial cuidado con las bebidas que adquieran durante las celebraciones.

Contrabando de licor en el aeropuerto El Dorado

Recomendaciones para comprar licor de forma segura

  • Comprar únicamente en establecimientos reconocidos y confiables.
  • Conservar la factura de compra.
  • Evitar adquirir bebidas a vendedores informales o en canales cuya procedencia no pueda comprobarse.
  • Desconfiar de productos que tengan precios significativamente inferiores a los habituales.
  • Revisar que las tapas, sellos, bandas de seguridad y etiquetas estén en buen estado y no presenten señales de manipulación.
  • Comprobar que el líquido no tenga partículas, sedimentos o materiales extraños.
  • Verificar que la bebida tenga registro sanitario vigente expedido por el Invima.
  • Revisar que el producto incluya las leyendas obligatorias sobre la prohibición de venta a menores de edad y los riesgos del consumo excesivo de alcohol.

Cabe destacar que el llamado del Invima no se limita únicamente a las bebidas alcohólicas, pues durante Amor y Amistad también aumenta la compra de chocolates, dulces y productos de confitería, que suelen utilizarse como regalos.

La entidad señaló que continuará realizando acciones de inspección, vigilancia y control junto con las autoridades sanitarias territoriales para proteger la salud pública durante esta temporada.

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