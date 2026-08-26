Invima alerta por lote de Bonfiest Plus que puede causar hemorragias: así puede identificarlo

El Invima emitió una alerta sanitaria de extrema urgencia por la comercialización ilegal de unidades falsificadas de la reconocida marca Bonfiest Plus, correspondientes al lote 5H6839, con fecha de vencimiento en junio de 2027. La clasificación fue confirmada por Tecnofar TQ S.A.S., titular del medicamento original y del registro sanitario del producto.

La entidad señaló que el Bonfiest Plus original sí tiene autorización sanitaria vigente en el país. Por lo tanto, la alerta está destinada a las unidades que presenten características identificadas como fraudulentas. El producto original corresponde a un granulado efervescente de 5,1 gramos por sobre y tiene el registro sanitario INVIMA 2022M-0004285-R2.

¿Cómo identificar el Bonfiest Plus falsificado?

Cómo identificar Bonfiest Plus fraudulento Invima

El empaque tiene varias diferencias frente al producto original. De hecho, William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, explicó que existen varias señales para identificar el producto falso. Entre ellas se encuentran:



Errores de ortografía como “exeso”, “saislatos”, “embrazo”, “circustancia”, “epatica” y “Pasientes”.

como “exeso”, “saislatos”, “embrazo”, “circustancia”, “epatica” y “Pasientes”. La frase “VENTAS SIN FORMULA MEDICA”.

Números debajo del código de barras más grandes y resaltados.

Menor nitidez y textos con apariencia similar a la negrilla.

con apariencia similar a la negrilla. Diferencias en el gráfico de burbujas del empaque.

Bordes desalineados, arrugas y burbujas de aire en el sellado.

Ausencia del sistema de apertura fácil.

Diferencias en la impresión del lote, que aparece más oscura, definida y pixelada.

Saza explicó: “Este producto presenta unas características muy puntuales en sus etiquetas. Presenta visiblemente errores de ortografía, presenta errores en el código de barras, tiene ausente la apertura fácil del medicamento”.

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Bonfiest Plus falso Invima

¿Qué riesgos tiene consumir el Bonfiest Plus fraudulento?

Ante la presencia de este producto fraudulento, el principal problema es que no existe certeza sobre el contenido real ni sobre las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte de las unidades del producto.

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El Invima, de esa manera, advierte que podrían contener materiales no aptos para el consumo humano, entre ellos: tizas, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos o aglutinantes. También existe el riesgo de presencia de bacterias, hongos, plomo o arsénico.

Además, el producto puede representar un riesgo por posibles dosis descontroladas de ácido acetilsalicílico o cafeína, principios activos del medicamento original. Sin embargo, lo que más preocupa al Invima es que puede aumentar el riesgo de irritación gástrica grave, úlceras o arritmias cardíacas repentinas.

Ante la alerta, la recomendación es no adquirir las unidades del lote señalado y suspender inmediatamente su uso si ya fueron compradas. También se debe reportar cualquier evento adverso y avisar al Invima o a las autoridades sanitarias sobre los lugares donde se comercialice el producto.