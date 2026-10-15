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Blu Radio  / Salud  / Invima alerta por venta de Buscapina falsificada en Colombia

Invima alerta por venta de Buscapina falsificada en Colombia

La alerta corresponde al lote F0537A de Buscapina Compositum NF, cuyo empaque presenta fechas que no coinciden con las del producto original.

Buscapina falsificado.jpg
Buscapina falsificado.
Foto: Confecámaras, redes - montaje Blu Radio.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta sanitaria por la comercialización en Colombia de Buscapina Compositum NF falsificada, un medicamento que no es apto para el consumo y que podría poner en riesgo la salud de quienes lo utilicen.

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La alerta corresponde al lote F0537A. Según confirmó Opella Healthcare Colombia S. A. S., titular del registro sanitario, el lote original venció en julio de 2021 y ya no se encuentra en comercialización. Sin embargo, las unidades identificadas como falsificadas presentan fechas de fabricación de julio de 2023 y vencimiento de julio de 2026, además de diferencias en el diseño y la tipografía del empaque.

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El Invima advierte que, debido a que se desconoce la composición real de este producto, no es posible determinar con exactitud qué efectos podría ocasionar en las personas que lo consuman.

Entre los riesgos identificados está la falta de efecto terapéutico, que podría provocar la persistencia o el empeoramiento del dolor abdominal y los espasmos, además de retrasar el diagnóstico y el tratamiento de otras enfermedades. También podrían presentarse náuseas, vómito, diarrea, mareos, somnolencia, palpitaciones, alteraciones de la presión arterial, convulsiones y pérdida de conciencia.

La entidad también advierte sobre posibles reacciones alérgicas, que van desde erupciones en la piel hasta hinchazón de los labios, la lengua o la cara y dificultades para respirar. En los casos más graves, estas manifestaciones podrían corresponder a una anafilaxia. Asimismo, la presencia de contaminantes, dosis excesivas o sustancias no declaradas podría causar daños hepáticos o renales, alteraciones en la sangre y afectaciones neurológicas.

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Ante esta situación, el llamado a la ciudadanía es a no adquirir ni consumir el producto identificado en la alerta. Quienes lo estén utilizando deben suspender su uso y consultar a un profesional de la salud. Si presentan molestias después de consumirlo, deben buscar atención médica y reportar el posible evento adverso ante el Invima.

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La entidad recomienda comprar medicamentos únicamente en establecimientos autorizados, verificar los empaques, los números de lote y las fechas de vencimiento, y consultar las alertas sanitarias disponibles en su página web.

Finalmente, el Invima pidió a los establecimientos comerciales abstenerse de distribuir y vender el producto falsificado, mientras que las autoridades sanitarias deberán reforzar las labores de inspección y vigilancia para identificar los lugares donde se esté comercializando.

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