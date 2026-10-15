Plan de Choque en Salud: más de 273 mil pacientes reportan entregas de medicamentos pendientes

El Plan de Choque en Salud reportó un aumento en la entrega de medicamentos y la realización de procedimientos que estaban pendientes para los pacientes en Colombia. Según el más reciente balance del Ministerio de Salud, con corte al 5 de octubre, 273 mil personas registran entregas de medicamentos, frente a las 177 mil reportadas anteriormente, lo que representa cerca de 96 mil pacientes adicionales.

El informe también señala que el porcentaje acumulado de unidades de medicamentos entregadas pasó del 31,2 % al 39,2 % frente al total que las EPS habían reportado inicialmente como pendiente. Esto significa que, aunque aumentó la cantidad de medicamentos entregados, todavía quedan cantidades por suministrar.

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Los mayores avances se registraron en medicamentos para enfermedades huérfanas, cuyo porcentaje de entrega pasó del 33,3 % al 85,5 %. En diabetes, el indicador aumentó del 23,9 % al 49,9 %, mientras que en asma pasó del 19 % al 58,1 %.

También se reportaron incrementos en los medicamentos para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, que pasó del 43,1 % al 62,1 %; cáncer, del 54,91 % al 57,2 %; trasplantes, del 58,31 % al 61,3 %; y gestación, del 74,4 % al 75,2 %.



El Ministerio aclaró que estos porcentajes corresponden a las unidades de medicamentos entregadas frente a las cantidades pendientes que se habían reportado inicialmente. Por lo tanto, no indican que ese porcentaje de pacientes tenga sus tratamientos completos.

En cuanto a los procedimientos médicos, el balance pasó de 120.586 a 168.422 reportados como resueltos, es decir, 47.836 adicionales frente al informe anterior. Entre estos servicios, los procedimientos relacionados con cáncer aumentaron su porcentaje de resolución del 9 % al 15 %, mientras que los asociados a gestación pasaron del 4 % al 7,6 %.

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La ministra de Salud, Ana María Vesga, señaló que los resultados muestran avances, pero advirtió que todavía hay problemas estructurales que afectan la atención de los usuarios. Según explicó, el Plan de Choque busca responder a las necesidades más inmediatas, pero también se requieren medidas para mejorar el flujo de recursos, recuperar las redes de prestación de servicios y fortalecer la capacidad de respuesta de las EPS.

El Ministerio continuará realizando un seguimiento semanal a las entidades responsables de garantizar la entrega de medicamentos y la prestación de los procedimientos pendientes. La estrategia tiene una programación que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras se verifica que los servicios reportados como resueltos hayan sido efectivamente prestados.

