Dolor de dientes y una nueva causa: contaminación del aire se filtraría en las encías

La contaminación del aire podría empeorar las enfermedades de las encías, especialmente en personas que ya presentan inflamación periodontal. Un estudio realizado con ratones encontró que la exposición a partículas finas PM2.5 agravó el daño en los tejidos que sostienen los dientes y redujo la proporción de hueso alveolar en los animales que tenían una inflamación previa.

Los resultados aportan nuevos datos sobre la posible relación entre la polución ambiental y la salud bucal. Sin embargo, los investigadores no establecieron que la contaminación sea, por sí sola, la causa de la periodontitis, por lo que todavía se necesitan estudios adicionales para comprender sus efectos en las personas.

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Las partículas PM2.5 son contaminantes microscópicos presentes en el aire, asociados con diferentes efectos sobre el organismo, especialmente en el sistema respiratorio. La investigación científica también busca determinar si la exposición prolongada a estos componentes puede influir en los procesos inflamatorios que afectan las encías.

¿Cómo afecta la contaminación a las encías?

Para examinar esta posible relación, investigadores brasileños realizaron un experimento con 40 ratones macho, distribuidos en grupos que respiraron aire filtrado o aire contaminado durante periodos de 30 y 60 días.

La exposición se llevó a cabo mediante un concentrador de partículas instalado en una zona de tráfico intenso de São Paulo. Durante el experimento, los animales estuvieron expuestos a concentraciones de 600 microgramos por metro cúbico (µg/m³), aproximadamente 20 veces superiores a la media ambiental registrada durante ese periodo, cercana a 22 µg/m³.

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En una segunda etapa, los científicos indujeron inflamación periodontal en algunos ratones mediante microinyecciones de lipopolisacárido bacteriano en las encías. De esta manera, pudieron comparar los efectos de la contaminación en animales con y sin inflamación inducida.

Los investigadores observaron alteraciones inflamatorias y oxidativas en la lengua y el periodonto, el conjunto de tejidos que rodea y sostiene los dientes. También identificaron hiperqueratosis, desorganización del tejido epitelial y un incremento de marcadores inflamatorios.

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Uno de los principales hallazgos fue que la exposición a PM2.5 agravó el daño y redujo la proporción de hueso alveolar únicamente en los animales que ya presentaban inflamación periodontal.

El hueso alveolar es la estructura ósea que sostiene las raíces dentales. Para evaluar los cambios, los científicos utilizaron microtomografía, una técnica que permite examinar las estructuras internas del organismo.

Los resultados sugieren que la contaminación podría actuar como un factor que agrava una enfermedad periodontal preexistente. El estudio no evaluó la movilidad de los dientes ni su pérdida, por lo que no permite afirmar que la exposición a estas partículas provoque directamente la caída de piezas dentales.

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¿Qué muestran los estudios realizados en humanos?

La posible relación entre contaminación atmosférica y enfermedades periodontales también se ha investigado en personas, aunque los resultados no son concluyentes.

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Un estudio realizado en 96 ciudades de China encontró que los aumentos prolongados en la exposición a PM2.5 estaban asociados con un incremento de entre el 7 % y el 9 % en el riesgo de periodontitis.

Otra investigación, desarrollada en Corea del Sur con más de 42.000 participantes, relacionó mayores niveles de partículas PM10 con una prevalencia más elevada de esta enfermedad.

Sin embargo, los hallazgos no son uniformes. Un estudio realizado en Colombia en 2025 no encontró una asociación entre la exposición a PM2.5 y la periodontitis grave, incluso al analizar promedios de exposición de hasta diez años.

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Estas diferencias indican que todavía no existe evidencia suficiente para establecer una relación causal definitiva entre la contaminación atmosférica y el desarrollo o progresión de las enfermedades de las encías.