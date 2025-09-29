Invima ordena sacar urgentemente del mercado producto dietario: lo podría dejar ciego y sordo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria contra un suplemento dietario que estaría incumpliendo con las normas y contiene un componente riesgoso para la salud.

Ante la situación, la entidad ordenó el retiro inmediato del mercado de los productos comercializados bajo los nombres VIFER MAX, VITAFER-L y VITAFER-L GOLD, identificados con el registro SD2023-0002470-R1 a nombre del titular NATURAL MEDY DISTRIBUCIONES SAS.



Alerta sanitaria del Invima por suplemento dietario

El análisis de laboratorio realizado por el Invima a muestras adquiridas en distribuidoras y comercializadoras de Bogotá arrojó un resultado preocupante. Las presentaciones revisadas fueron:



Sachets de 10 ml – Lote 13446032025

Frasco de 20 ml – Lote 11075-2407

Frasco de 500 ml – Lote 12486-2412

Según informó la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, el producto contenía Tadalafilo, una sustancia de uso farmacológico que no está permitida en suplementos dietarios. Por este hallazgo, el Invima ordenó su retiro, señalando que la presencia de este compuesto representa un riesgo para la salud de los consumidores.

Alerta por medicamento fraudulento para la próstata Foto: Generada por Imafe Fx

Es importante aclarar que el Tadalafilo solo debe usarse bajo prescripción y supervisión médica. Su consumo inadecuado puede generar graves afectaciones, especialmente en personas con antecedentes de ictus isquémico, insuficiencia cardíaca o hepática, arritmias no controladas, hipertensión arterial no tratada o hipotensión.



Qué es el Tadalafilo y riesgos de su consumo

De acuerdo con información de MedlinePlus, el Tadalafilo es un medicamento empleado en el tratamiento de la disfunción eréctil, así como de los síntomas de la hiperplasia prostática benigna (HPB), que incluyen dificultad para orinar, vacilación, goteo, chorro débil y vaciado incompleto de la vejiga. También se prescribe para la hipertensión arterial pulmonar.



Al ser un fármaco de control médico, su uso indebido puede ocasionar efectos secundarios graves. Entre las reacciones adversas reportadas se encuentran:



Disminución o pérdida repentina de la visión

Cambios en la percepción de colores

Pérdida súbita de la audición o tinnitus

Erecciones prolongadas de más de 4 horas

Mareos, dolor en el pecho y dificultad para respirar

Reacciones alérgicas como urticaria, sarpullido o hinchazón en rostro, lengua y extremidades

Ampollas o descamación en la piel

El Invima reiteró la recomendación de suspender de inmediato el consumo de estos productos y reportar su comercialización. Asimismo, recordó a los consumidores que cualquier suplemento dietario debe estar libre de componentes farmacológicos y contar con registro sanitario vigente.