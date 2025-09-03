Jesús Vázquez, nutricionista: "Lo que engorda no es la grasa ni tampoco los hidratos"

Una dieta equilibrada es fundamental para mantener la salud y un peso adecuado. Sin embargo, las creencias sobre qué alimentos son los principales responsables del aumento de peso han generado confusiones durante años.

En redes sociales, el nutricionista especializado en patologías digestivas Jesús Vázquez encendió el debate al afirmar que ni las grasas ni los carbohidratos son, por sí solos, los culpables de que las personas engorden.

Según el experto, el verdadero papel protagonista lo tiene una hormona: la insulina.

La insulina es una hormona que ayuda al cuerpo a utilizar y almacenar la glucosa, o azúcar, en la sangre Foto: AFP

La clave está en la insulina

“La insulina es la que determina si nuestro cuerpo almacena energía o la utiliza”, explicó Vázquez en un video que se volvió viral.

Esta hormona, producida por el páncreas, se encarga de transportar la glucosa de la sangre a las células para usarla como energía inmediata o guardarla en forma de glucógeno y, si sobra, como grasa.

De acuerdo con el especialista, el problema surge cuando se generan picos de insulina de manera constante, especialmente por el hábito de “picar entre horas”.

Esto obliga al organismo a mantenerse en modo almacenamiento, dificultando el uso de las reservas energéticas y favoreciendo el aumento de peso.

Aumento de peso. Foto: Grok

“Lo que engorda no es la grasa ni tampoco los hidratos. Lo que hace que engordemos es la insulina”, puntualizó el nutricionista.



Por qué no son culpables las grasas ni los carbohidratos

El experto recuerda que todos los alimentos vegetales —excepto el aceite— son fuente de hidratos de carbono, aunque en distinta proporción.

Lo importante, explica, no es eliminarlos, sino regular su consumo y, sobre todo, evitar la ingesta continua que mantiene al cuerpo produciendo insulina sin descanso.

Entre las principales recomendaciones, Vázquez sugiere:



Evitar el picoteo constante: cada ingesta adicional activa al páncreas para liberar insulina.

cada ingesta adicional activa al páncreas para liberar insulina. Reducir la cantidad de comidas diarias: no siempre es necesario comer cinco veces al día.

no siempre es necesario comer cinco veces al día. Favorecer periodos de descanso metabólico: dejar tiempo entre comidas ayuda a vaciar los “almacenes” de energía.

Riesgos de un exceso de glucosa

El exceso de azúcar y carbohidratos simples no solo favorece el sobrepeso, sino también enfermedades crónicas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la hiperglucemia sostenida en el tiempo puede dañar órganos y vasos sanguíneos, además de elevar el riesgo de diabetes tipo 2.

La recomendación de Vázquez se centra en un cambio de hábitos más que en la eliminación de grupos de alimentos: “Deja tranquilo tu páncreas y permite que los almacenes se vacíen. No piques, no tengas siempre insulina dando orden de almacenar”.

Las declaraciones del nutricionista ponen en perspectiva una idea sencilla, pero poderosa: no se trata de demonizar alimentos, sino de comprender cómo reacciona el cuerpo ante ellos.