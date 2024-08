La bacteria que contrajo un joven en Melgar por la que pidió la eutanasia //

Javier Acosta, amante del fútbol e hincha de Millonarios, sufrió un accidente hace 9 años cuando viajó a ver a su equipo a Tuluá en donde quedó en silla de rueda. Pero luego un paseo en Melgar le terminó de cambiar la vida cuando fue una piscina y adquirió una bacteria en el glúteo izquierdo hasta llegar al hueso, por la que ahora tendrá una eutanasia.

A esto se le llama osteomielitis, que, si bien al comienzo fue “controlada” por parte de los médicos, pero esta se pasó al hueso derecho y cogió mucha más fuerza comenzando a tomarse más parte de esta zona del cuerpo, que, con el paso del tiempo, escaló tanto que ahora la tiene presenta incluso en la sangre, pues esta es la Candida Auris.

“A mí me tratan el dolor con morfina y empecé con una dosis mínima de cuatro miligramos. Y ahorita se dieron cuenta que el dolor es tan fuerte que tengo una dosis de diez miligramos. Estoy sufriendo mucho. Estoy con muchos dolores, me retuerzo. La morfina no me quita el dolor, pero me lo calma”, dijo en diálogo con Noticias Caracol.

El médico le dice a Acosta que si el tratamiento no funcionaba tenía que ser amputada de su pierna derecha y si así tampoco, tendrían que hacerlo con todas las extremidades donde se desplace y allí fue cuando tomó la decisión de solicitar la eutanasia y fue aprobada para el próximo 30 de agosto para el mediodía.

Publicidad

¿Qué es Candida Auris, la bacteria que tiene Acosta?

Esta es una bacteria tipo hondo que es una levadura que causa infecciones graves con alta probabilidad de mortalidad. Su fortaleza de sobrevivir a ciertos medicamentos lo hace en un peligro inmenso. Esta se puede transmitir por medios del contante de una persona a otra.

¿Qué es la eutanasia?

Conocida como la muerte asistida, la eutanasia es un proceso médico para poner fin a una vida, que, por lo general, se hace en pacientes con enfermedades que no tienen cura. Esta no es aceptada tan fácil y es aprobada tras valores médicos para confirmar sí es viable o no hacerla.

Publicidad

"Voy a ir con Dios. Estaré en el cielo y descansaré", manifestó Acosta.

Así se despidió Javier Acosta antes de su eutanasia