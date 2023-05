¡Enorme detalle! Millonarios recibió en su camerino a joven que tendrá una eutanasia este jueves

Millonarios es protagonista este miércoles, 10 de mayo, no solo por la victoria ante Alianza Petrolera (3-1), sino por un enorme gesto que tuvieron con un joven que tendrá una eutanasia este jueves, 11. El pequeño Miguel Ángel pidió como último deseo de vida el estar presente con el plantel profesional de Alberto Gamero.

"A Miguel Ángel le practicarán la eutanasia y su sueño antes de que suceda era conocer al plantel de Millonarios. Los azules al mando de Gamero por supuesto que accedieron. El fútbol con estos gestos es un deporte aún más hermoso", manifestó el periodista Pablo Giralt en su cuenta de Twitter.

El joven no solo cumplió su sueño de estar al lado de Alberto Gamero, Juan Pablo Vargas, Daniel Cataño, Andrés Llinás y todo el combo embajador, sino que vio el encuentro en el estadio Nemesio Camacho El Campín con el que Millonarios se colocó líder la Liga BetPlay.

"Se irá feliz al saber que pudo cumplir su sueño de conocer a los jugadores, ir a la cancha y verlos ganar, el fútbol no es sólo un deporte, es una forma de vivir; no es solo fútbol. Gestos así hacen grande este deporte. Ese niño se irá feliz; Pablo el fútbol es vida , pero a muchos equipos de fútbol les falta acercarse más a sus hinchas , hacer campañas de firmas fotos etc", son algunos comentarios en redes sociales de cientos hinchas por este gesto.

Millonarios se encamina al título de la Liga BetPlay

Este miércoles, 10 de mayo, Millonarios se mostró superior a Alianza Petrolera en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Con goles de Juan Pablo Vargas y 'Leo' Castro, el equipo embajador se colocó en lo más alto de la Liga BetPlay con 36 unidades y ya piensa en los cuadrangulares en búsqueda de una nueva estrella en el escudo albiazul.

