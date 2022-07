La crisis del sueño: un problema que aqueja a muchos colombianos

Uno de los problemas más comunes para el ser humano es conciliar el sueño a la hora de descansar, de no hacerlo como se debe, pueden traer problemas físicos y hasta trastornos mentales. Por eso, en Generaciones Blu, los especialistas Franklin Escobar, Karem Parejo Gallardo y Miguel Arturo Silva, explicaron que es lo mas común tras no poder dormir bien.

“Uno de los momentos más frecuentes al descansar es que no se conoce el bueno habito del sueño. Cuando se tiene une buena higiene y un buen descanso, el sueño se consolida como normalmente se hace, pero si no se tienen buenos hábitos, el sueño se va a descontrolar”, explicó Franklin Escobar, psiquiatra y experto en medicina del sueño.

Por su parte, Karem Parejo Gallardo, vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Sueño, explicó la importancia de diferenciar las jornadas de sueño y descanso.

“Las personas a veces siguen en modo automático y no saben cómo descansar, cada persona es diferente y su descanso igual. Si se crea de una manera independiente un descanso optimo, donde se diferencien las jornadas de trabajo y de descanso, el sueño va a salir solo, Por otro lado, si nos enfocamos en no descansar, nuestro cuerpo no va a tener las condiciones necesarias para afrontar la jornada diurna”, dijo.

Por último, Miguel Arturo Silva, médico especialista en neurología, explicó que, el ser humano debe obligarse a descansar en la noche para realizar con productividad las diferentes actividades del día.

“Los seres humanos estamos diseñados para dormir de noche y vivir de día. En la noche nuestro cuerpo hace diferentes procesos que benefician y desintoxican nuestro cuerpo. La importancia del descanso debería ir más allá del trabajo y de los intereses personales”, mencionó.