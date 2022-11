La pandemia se le salió de las manos a Claudia López: Edward Rodríguez

Para el representante del Centro Democrático Edward Rodríguez la alcaldesa Claudia López le mintió a la ciudad con la llegada del COVID-19.

Lo dijo al hablar en Mañanas BLU sobre el debate de control político que se desarrolló la Cámara por el manejo del COVID-19 en la capital de la República.

“Le siguió mintiendo a la ciudadanía y le echó la culpa al Gobierno. El tema de Bogotá es muy grave. No se ha manejado bien la contención y la prevención. Bogotá está fuera de control”, expresó.

Manifestó que no se trata de una ataque político y que se llamó al debate porque de eso se trata la democracia y la alcaldesa

debe rendir cuentas.

“Nosotros estamos preocupados por la ciudad. A mí no me interesa si ella se pelea o no con el presidente. A nosotros nos interesa lo que está pasando en Corabastos. La pandemia se le salió de las manos. Los contagiados no saben dónde se contagiaron”, puntualizó.

De otro lado, para el representante Inti Asprilla, López sí respondió a la mayoría de los interrogantes que le hicieron.

“Yo creo que la ha manejado bien, la crisis del COVID, en términos generales. Tengo algunos reparos por la manera como se ha manejado la situación con los vendedores informales”, dijo.

