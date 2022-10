La preocupación nunca fui yo, sino mis papás: Juan Pablo Villamil de Morat

Juan Pablo Villamil, integrante de Morat y quien anunció en días anteriores que tenía coronavirus, explicó cómo se enteró que había sido contagiado.

“Llegamos de Madrid el 14 en la madrugada y desde ahí empezamos la cuarentena, la hicimos juntos, sentí síntomas 3 o 4 días después, el sábado 21 de marzo me hicieron la prueba”, dijo.

Villamil aseguró que venía haciendo la cuarentena con los demás integrantes de Morat. Sin embargo, se fue solo a un apartamento cuando salieron los resultados que evidenciarían que tenía coronavirus.

“Yo me vine a aislar en un apartamento solo, mi preocupación no fui yo mismo (…) mi preocupación son mis papás y la gente que me rodea”, expresó en Mañanas BLU.

Inicialmente, Juan Pablo sintió dolor de cabeza y tenía tos,

en la actualidad aseguró que se encuentra bien de salud y que los síntomas han sido leves.

“Nosotros alcanzamos a hacer bastante música y seguimos con nuestras actividades musicales, mañana vamos a sacar una nueva canción”, indicó.

