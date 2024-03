Lanzan alerta por escasez de medicamentos psiquiátricos, ¿qué hacer si se me agotan?

Ante la reciente alerta emitida por la Asociación Colombiana de Psiquiatríasobre la escasez de medicamentos psiquiátricos en Colombia, el panorama para pacientes y profesionales de la salud se torna cada vez más preocupante. Esta situación, que afecta directamente a quienes requieren tratamientos para enfermedades mentales como ansiedad, déficit de atención, bipolaridad y depresión, plantea serios según dijo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el presidente de la agremiación.

"La falta de antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos no solo encarecerá un sistema de salud ya empobrecido, sino que también aumentará la prevalencia de conductas agresivas, suicidios, y bajos rendimientos escolares en niños y adolescentes", explicó el doctor Óscar Mauricio Castaño.

De acuerdo con Castaño, el panorama amenaza con sobrecargar aún más a las familias de pacientes con enfermedades graves, ya que la administración de medicamentos adecuados ayuda a manejar mejor la condición del paciente, reduciendo la carga para los cuidadores.

¿Qué hacer por la escasez de medicamentos psiquiátricos?

Según Castaño, un porcentaje significativo de la población colombiana podría necesitar estos medicamentos en algún momento de su vida y sugirió que los pacientes afectados denuncien la falta de medicamentos y consulten de inmediato en caso de crisis, a pesar de que cambiar a un medicamento disponible pueda no ser lo ideal.

“Lo primero que uno tiene que hacer es ir a denunciar. Sí, ahí sí le digo sálgase el apellido, lo que sea, pero se tiene que ir a denunciar, poner la queja porque es lo primero que se debe hacer. Segundo, si entra en una crisis, inmediatamente tiene que consultar. Imagínese una persona que toma un antidepresivo y un medicamento que le ayude a dormir. Si normalmente nosotros no dormimos un día y el otro día un amanece un poquito como de mal genio o fatigado, ahora una paciente, un paciente con una depresión o con una ansiedad, si no duerme al otro día está mal. Ya no quiere trabajar, no le provoca hacer nada todo el día irritable, malgeniado”, indicó.

A la pregunta de qué significa “denunciar”, el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, dijo que se necesita hacer eco dado que muchos de esos medicamentos son de uso crónico

“Yo digo que primero hacerlo en público y en privado. Nosotros, por ejemplo, nosotros hemos venido haciendo estas solicitudes en el Consejo Nacional de Salud Mental porque tenemos un vocero allá. Ahorita ya hicimos algo más público, porque necesitamos que vayan teniendo más eco. Entonces, las personas que tienen que hacer si no me prestan un servicio, tengo que ir a denunciar: ‘Oiga, no me están dando el medicamento’. ¿Qué es lo que pasa? Son medicamentos que son de uso crónico, que no son tan costosos como los medicamentos biológicos, medicamentos de las enfermedades huérfanas, pero que van a afectar directamente al bolsillo del colombiano, porque usted lo tiene que estar tomando todos los días. Un puede ser un poco más económico, pero si usted lo tiene que gastar todos los días ahí, le va a afectar su bolsillo. Sí, entonces por eso es por lo que tiene que ir a hacer las quejas, ir a las EPS”, explicó.

El presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría hizo un llamado al Ministerio de Salud y al INVIMA para que resuelvan con prontitud la situación. Aunque se ha identificado que la escasez se viene presentando desde hace aproximadamente un año, ha empeorado en los últimos meses.